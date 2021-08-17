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南投「最高的超商」換人做 絕美外觀引爆打卡熱

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
全家超商進駐南投縣清境地區，全新開張的雲海店以海拔高度2052公尺，成為當地也是全縣最高的超商。圖／讀者提供
全家超商進駐南投縣清境地區，全新開張的雲海店以海拔高度2052公尺，成為當地也是全縣最高的超商。圖／讀者提供

南投縣仁愛鄉清境農場是知名景點，遊客眾多，吸引連鎖超商進駐，最高的門市達海拔2050公尺，曾制霸全台號稱「全台最高的便利商店」，後來雖被阿里山超越，但仍為人津津樂道；不過，最近又有新超商進駐清境，硬是高了2公尺，以2052公尺把原本當地最高的超商擠下，外觀更是浪漫，成為拍照打卡新熱點。

而清境農場入夏涼爽是知名避暑勝地，場內飼養綿羊、牛隻和馬匹，到草原區還能與羊隻近距離互動，深受民眾喜愛；另，周邊還有清境高空觀景步道，往上則能前往合歡山，因此民宿多集中在清境地區，當地遊客也多，成為超商一級戰區。

清境地區自台14甲線合歡山公路7.5K以上，不到4公里內就有4家統一超商，其中以海拔2050公尺的富嘉門市最高，還曾一度稱霸全台；不過，當地優越的經營條件，近期也吸引全家超商進駐，且硬是比原本當地最高超商多了2公尺。

「清境最高，也是南投縣最高的超商換人做。」當地民宿業者表示，全新進駐的全家超商，本來是觀光民宿，後來結束營業，超商很像看上它的建築走歐式風格，很有特色，周邊又能遠眺山景雲海，環境優美，最後就決定重新整修進駐。

如今已進駐開張的全家清境雲海店，以海拔高度2052公尺攻頂成功，成為清境當地最高的超商，除了重新營造絕美歐式建築外觀，還有網美窗台跟樓梯，店外也透過裝置藝術打造成小庭園，吸引不少遊客前往搶拍，成為拍照打卡新熱點。

超商 清境 民宿

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