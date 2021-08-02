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還排隊？彰化不二坊蛋黃酥一顆漲5元 從40漲到45元

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥宣布從8日起，1顆從現有40元漲到45元，一口氣漲了5元，並採電話訂購，是否會再有昔日排隊人潮，各方都在看。本報資料照片／楊語絃提供
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥宣布從8日起，1顆從現有40元漲到45元，一口氣漲了5元，並採電話訂購，是否會再有昔日排隊人潮，各方都在看。本報資料照片／楊語絃提供

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，在臉書宣布8月8日起，開放中秋節電話訂購，並以原物料上漲為由，宣布從8月8日起，1顆從現有40元漲到45元，一口氣漲了5元。1顆蛋黃酥就幾乎是一個尋常便當的錢，讓不少消費者哀號買不下手，也有人說，如果有必要漲就漲，「問題是電話打不進去」。

不二坊除公告8月8日起，蛋黃酥一顆漲5元外，還公告從8月8日上午9時起，開放8月8日到9月21日期間，接受中秋節電話訂購；至於 8月8日前的宅配和現場取貨訂單皆已售罄，期間電話將不再接受訂購， 8月8日前已完成的訂單，依約定時間到場取貨，期間不接受修改日期和數量。

不二坊蛋黃酥在還沒有很大名氣之前，很多顧客記得吃過每顆30元，在竄紅後，都以原物料名義一路調漲，每顆從30元漲到35元、38元，2017年再漲到一顆40元，沒想到才4年時間，竟然一口氣漲了5元，每顆達45元，令人咋舌。

不二坊再貴，排隊再折騰人，但不二坊蛋黃酥已成了送禮時尚，購買隊伍也越排越長了，尤其是中秋節旺季前一個多月，在中元節之前，就有排隊人龍，在接近中秋節前，有人在前一晚漏夜就去排隊，隊伍動輒二、三百公尺，除造成附近店家及住家出入不便外，也嚴重影響交通，警方還要前往維護交通秩序。

由於宣稱「僅此一家，別無分店」的 不二坊，更帶起代購熱潮，有的消費者不願花上數小時時間排隊，就會向代購業者購買，就算兩倍價格也無妨，在旺季時，不二坊會限制購買數量，但代購業者會出動全家甚至雇人輪番排隊，造成排隊隊伍很大部分都是代購業者，而業者也未積極改善，形成「蛋黃酥」之亂，甚至演出店門口被潑漆及掛喪燈糾紛。

從去年發的新冠肺炎期間，不二坊只接受現場購買造成民眾大排長龍，恐違反社交距離防疫規定，更引來詬病，尤其今年5月下旬，新冠肺炎疫情全國進入三級警戒，不二坊依然排著長長隊伍，惹惱了彰化市長林世賢，6月27 日會同警方勸導店家落實防疫，並經縣府協調後，業者才表示將採電話訂購，再通知消費者前來拿貨。

不二坊採取電話訂購，再通知消費者前往店前取貨，確實可以減少排隊人潮，只是很多消費者抱怨，根本電話就打不進去，如今不二坊進入中秋節訂貨旺季，是否再上演年年同一劇碼的「蛋黃酥」之亂，各方都在看。

彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，在臉書宣布8月8日起，開放中秋節電話訂購，並以原物料上漲為由，宣布從8月8日起，1顆從現有40元漲到45元，一口氣漲了5元。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，在臉書宣布8月8日起，開放中秋節電話訂購，並以原物料上漲為由，宣布從8月8日起，1顆從現有40元漲到45元，一口氣漲了5元。本報資料照片
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，在臉書宣布8月8日起，開放中秋節電話訂購，並以原物料上漲為由，宣布從8月8日起，1顆從現有40元漲到45元，一口氣漲了5元。圖／取自不二坊臉書
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，在臉書宣布8月8日起，開放中秋節電話訂購，並以原物料上漲為由，宣布從8月8日起，1顆從現有40元漲到45元，一口氣漲了5元。圖／取自不二坊臉書
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥宣布從8日起，1顆從現有40元漲到45元，一口氣漲了5元，並採電話訂購，是否會再有昔日排隊人潮，各方都在看。本報資料照片
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彰化排隊名店不二坊蛋黃酥宣布從8日起，1顆從現有40元漲到45元，一口氣漲了5元，並採電話訂購，是否會再有昔日排隊人潮，各方都在看。本報資料照片

中秋節 蛋黃酥 代購

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