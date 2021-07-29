影／歷經3名中市長 「外埔小白宮」外埔圖書館完工開館

有「外埔小白宮」之稱的台中市立圖書館外埔分館今天舉行完工開館典禮，經8年爭取、3年擴建，還歷經3名台中市長任內完工，台中市長盧秀燕說，109年台中市的借閱率和人均借閱冊數都是六都第一，台中人非常喜歡閱讀，需要有好的閱讀設施，外埔分館新開館，使用面積為原先的4倍，有超過5萬冊藏書和百種期刊；全館採用RFID自動圖書系統，展現智慧城市新風貌，為外埔區灌注更多的閱讀能量，也將是外埔另一處打卡新景點。

台中市文化局表示，外埔圖書館民國82年啟用，因館舍及設備老舊，107年7月起，市府投入7855萬元經費辦理擴建工程和室內裝修，榮獲2018國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎的肯定；經3年工程，今天盛大開館，全館樓地板面積約2310平方公尺為原先的4倍大，提升閱讀座位達126席，內部空間也重新設計，採「分齡分眾」，為兒童、青少年、親子和樂齡等不同族群需求量身打造舒適的閱讀環境。

文化局說，外埔分館採用RFID自動圖書系統、VRV變頻多聯式節能設備，讀者可使用自助借書機和中市圖APP手機，讓民眾自助借閱圖書及視聽資料，達到綠能與智慧科技的完美結合；外埔分館的館藏書籍主打當地小農的農牧文創，展現在地文化特色，而開館首日也推出在地繪本作家鄭辰穎設計的限量版「開館紀念借閱證」，讀者到館即可現場辦證或免費換證。

文化局指出，外埔分館的建築物也是一大亮點，圖書館採垂直分割錯落設計，呼應外埔特有田園印象，建築以整排立面窗導入自然美景，透過大面玻璃帷幕近看外埔國小美麗校園，遠眺鐵砧山和火炎山山景，享受「山景相伴閱讀好幸福」。