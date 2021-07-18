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夜巿開了！ 台中市核准27場復業名單出爐

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市目前已有27場夜市可復業。記得陳秋雲/攝影
台中市目前已有27場夜市可復業。記得陳秋雲/攝影

台中市政府經發局7月8日公告「台中夜市防疫計畫申請須知」後，陸續受理夜市提交防疫計畫書，並由經發局採書面審查及現場勘查等二階段審查，截至7月16日止，受理30件申請案，已完成現勘，已核准27場復業。

中央疫情指揮中心公布的全國確診數降至個位數，民眾預期解封，各地景點丶小吃街出現人潮。

台中市經發局長張峯源指出，全市33場夜市，截至7月16日止，已受理30件申請案，除了書面審核防疫計劃書，且已完成現勘，共核准27場夜市復業。

已復業的包括：逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運夜市丶大里區勝利夜市、梧棲區草湳夜市、沙鹿區靜宜觀光夜市、潭子區勝利夜市、大雅區雅潭夜市、龍井區龍津夜市、太平區東平夜市、霧峰區的四德夜市、南北勢夜市、大東家觀光夜市、烏日區溪南夜市、龍井區龍津夜市、沙鹿區靜宜觀光夜市、豐原區陽明夜市、葫蘆墩夜市及東勢區圓點點夜市等。

經發局呼籲攤商與民眾應遵守「三不吃」規定，包括禁內用、禁試吃與禁邊走邊吃。若個別攤商或夜市違反防疫規定，經發局將依情節輕重處3000元至1萬5000元罰鍰。

市府致贈印有「愛的距離」口罩給部分夜市攤商，鼓勵攤商宣導防疫，提醒民衆保持社交距離

夜市 台中市 社交距離

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