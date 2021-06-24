疫情嚴峻 花壇無毒茉莉花系列活動改「跨螢幕」行銷

彰化花壇農會推廣無毒茉莉花多年，每年暑假舉辦系列活動，但因逢新冠肺炎嚴峻，農會所經營的茉莉花夢想館無法像過去，敞開大門廣邀遊客登門造訪，今年首度改為「跨螢幕」與民眾互動，推廣無毒茉莉製作的茶品與點心。

彰化縣長王惠美今天也到農會以網路宣傳「茉莉夏舞茶 窨香好時節」系列活動，王惠美說，7月是茉莉花盛開的時節，花壇鄉農會輔導許多農民改種無毒茉莉花去暑假期間原本縣府、公所與農會聯合舉辦茉莉花推廣系列活動，但受疫情影響，改採數位行銷。

彰化縣花壇鄉農會102 年起成立「茉莉花壇夢想館」，逐漸打開茉莉花品牌知名度，每年到訪人數已逾百萬人次，產品銷售金額超過1000萬元，讓傳統農業轉型創造觀光商機。