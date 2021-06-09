疫情看不見緩解跡象 「賴桑」雲道咖啡關閉門市改線上

還記得在大雪山種樹、守護森林的賴倍元「賴桑」嗎？其子賴建忠在台中市區經營的雲道咖啡店，因顧慮員工染疫風險；其中最早開、位在大墩十九街的「森門市」日前拉下店門熄燈。為此，賴建忠在臉書上表示「敬上萬分、萬分的歉意！」表示將改以線上模式持續經營，並在未來兩年再開全新門市。

雲道咖啡標榜所賣的咖啡成長在賴桑種植的樹林間，成立的宗旨在「你喝咖啡、我種樹」希望藉由賣咖啡的盈利來支持賴桑持續植樹，並做到所種植的樹木都能「不砍伐、不買賣、不傳子」的目標。

除了森門市關店，位在豐原的另家門市四月時也已收掉。

賴建忠在臉書上說，創業20年來，他沒有開除過任何一位夥伴。這次的疫情傳染力，看不見緩解跡象，不比去年「我是佛弟子，是同理心，真心我想保護每一位員工妹妹的強烈心態！無法承受妹妹們，因我的決策，而染疫生病的無可承受之重！」。

他說，門市關閉，帶來雲道粉絲們的諸多不便，但請大家諒解他的決策。他們更新了YANDAO旗艦全新官網，資安更安全、購買更便利、操作更簡單，請大家多多繼續支持。