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明天下午鳴日號經過社頭雙鐵花田 攝影人網美設定必拍

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
范氏網美與二水集集線火車同框。記者簡慧珍／攝影
范氏網美與二水集集線火車同框。記者簡慧珍／攝影

彰化花田春光正好，在高鐵彰化站的高鐵東路二段路路旁農地，粉色劍蘭先登場，母親節應景花卉康乃馨、石竹將接力綻放，今天不但吸引南北網美拍照打卡，特斯拉和重機的車友也聯袂前往觀賞，Cosplay進入花田，在五一勞動節連假留下美好影像。

今年田中鎮第一塊開放拍照的劍蘭花花田也位於高鐵站附近，掀起網友拍照熱潮，花期一周結束，第二塊花田面積0.5公頃，比第一塊來得大，因毗鄰二水集集線，距離高鐵也不遠，命名為「社頭雙鐵花田」。

租地種花的田尾鄉范姓農民表示，以前劍蘭含苞即採收批發出售，今年首次當作觀光花田，民眾買50元花束就能進入觀賞，她家期待遊客深入產區賞花拍照，能愛花、買花，為彰化農民帶來消費效益。

利用五一連假，從北部到「社頭雙鐵花田」的越南籍范氏網美說，在網路看到這處花田很美麗，她和朋友南下拍照取景，有花有火車，景色特別好看，跟別處花田大不相同。

來自桃園市的攝影愛好者表示，到花田拍照有訣竅，用手機拍照者可選取內建模式，一般手機和相機的ISO亮度要夠，拍人物和花卉才好看，拍照時要避開周邊不必要的景物例如樹叢，要注意高壓線桿位置，以免破壞畫面。

田中在地企業今天舉辦媽趣路跑活動，呼朋引伴找特斯拉和重機車隊鬥熱鬧，先在「銀定金生」和「反飆重車」站集合，參加田中八堡市集，再到田中鎮與社頭鄉交界處的社頭雙鐵花田拍照，每班次火車經過都響起咔咔拍照聲，人、花、火車同框，別有趣味。

家住大村鄉的攝影人士說，明天下午4點20分過後，台鐵「鳴日號」列車將經過社頭雙鐵花田，鐵道迷和攝影愛好者轉發訊息，明天將到此處捕捉鳴日號行經劍蘭花田的畫面，屆時網美爭艷，很有看頭。

臉書社群「田尾再報」管理員徐世超說，去年這塊農地開放參觀菊花，遊客亂丟垃圾造成農民困擾，本來園主不願再開放，經網友和遊客再三要求，今天起試營運，上午7點到下午6點，因直達道路雙義路施工，遊客可改從高鐵東路進來，行駛200公尺就到了。

Cosplay在社頭雙鐵花田留影。圖／徐世超提供　
Cosplay在社頭雙鐵花田留影。圖／徐世超提供　

花田 高鐵 農民

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