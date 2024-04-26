桃醫院病床難求！議員批市府不積極 衛生局指出關鍵問題

桃園市議會今天排訂衛生局工作報告，多位議員關切市民有住院需求的時候，各醫院病床一床難求。議員張碩芳指出一位新住民的先生腦出血，因為沒病床居然要到台北的醫學中心動手術，後來回桃園要需要在普通病房繼續接受治療，一樣沒床位，衛生局費勁才協調到病床，市府要設法增加病床等醫療資源。

議員楊朝偉表示，衛生局工作報告說桃園市未來醫院擴充與新設立醫院完成後，可以增加近2000病床，但是像八德區，中央大學在八德擴大都計區要蓋醫院講了10年，新的長榮醫院衛福部已經核定150病床，卻遲遲不動工；最近又傳出期盼已久的市立醫院會蓋在八德區霄裡，結果現在沒一個計畫有動靜，更不要說進度，難道都是詐騙？議員林政賢認為中大如果蓋醫院的意願低，應該收回土地。

衛生局長劉宜亷表示，市立醫院用地評估已經選出19處市有土地，請專家依據區域人口結構、交通路網及鄰近醫療資源狀況評估，預計年底完成後會再進一步研議找出合適的地點。

議員許家睿要求市府督促中央大學蓋工院，劉宜亷、副市長王明鉅說明，市府已經給中大壓力也協助校方朝醫養合一方向經營；中大先前申請499床但是被衛福部否決，市府建議中大先申請99床只需市府核准，接下來再按營運狀況擴充。另外，長榮健康醫療社團法人雖然獲衛福部同意，要在八德設置150床的醫院，因為後來計畫調整醫院規模，必須重新申請建照，預估年底前會申請。

議員梁為超也質詢醫院的病床為何常常要讓民眾久候，市府要檢討根本原因，議員游吾和、吳進昌指出沿大園、觀音沒有區域醫院，偏鄉醫療資源不足，讓人感慨人命比較不值錢，吳進昌指出觀音人口一直增加，鄰近的新屋區雖然有部桃分院，要增加300床也還沒有新的進度；兩位議員要求未來像航空城、草漯重劃區這樣大面積開發的地區，至少要有區域級規模的醫院。

議員陳治文指出，桃園市病床、醫院等資源不足，最關鍵因素為衛福部多年未檢討次醫療區的劃分，加上各醫院顧及醫護工作量，也就是護病比不能偏高，病床根本沒全開，新政府要向中央反映，早日檢討次醫療區的劃分，找出合理解決的方法。

劉宜亷答詢時不諱言，各醫院的病床因人力確實沒有全開放，另外，病床等醫療資源不足根本原因，確實要先從調整次醫療區著手，桃園市升格前按行政區劃分為桃園、中壢南北兩個次醫療區，以桃園次醫療區為例，該區包括長庚2250床，但長庚治是醫學中心，不只服務桃園市民，卻用掉次醫療區大半的病床許可床位，中大八德醫院和長庚屬於同一個次醫療區，要蓋499床的醫院被衛福部否決，林口長庚用掉大半的病床額度是主因之一，所以現行次醫療區的劃分，己經不能反映地方上希望增加和平均分配醫療資源的需求，衛福部醫事司日前邀集桃園和其他縣市說明需求時，已經反映希望調整次醫療區從目前兩區調整為3區，這樣不但可以增加病床，增設醫院的條件也可以比較不受限。

依行政區劃分第1區龜山、蘆竹、桃園區，第2區大園、中壢、觀音、新屋、楊梅區，第3區八德、平鎮、大溪、龍潭、復興區。