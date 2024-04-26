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泰雅族Gaga口述傳統保存者楊忠義辭世 苗縣頒褒揚狀

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義（Mayngus．Nawkih）辭世，縣府頒發褒揚狀表彰他的貢獻。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義（Mayngus．Nawkih）辭世，縣府頒發褒揚狀表彰他的貢獻。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義（Mayngus．Nawkih）日前辭世，享壽72歲，今天以泰雅傳統禮儀辦理告別式， 感念他對泰雅文化的貢獻，文化部、 苗栗縣政府分別頒贈旌揚狀、褒揚狀表彰他的貢獻。

苗栗縣文化觀光局指出，楊忠義1952年出生，2019年經苗栗縣公告為無形文化資產「泰雅族北勢群 Gaga 口述傳統」保存者；泰雅族北勢群的口述傳統，是由部落擅長言說的長老進行說唱，以輪流方式依序唱出自己部落的遷徙故事，深具傳統性與文化意義。

文觀局表示，楊忠義去年發生車禍受傷，不幸在4月16日辭世，他生前長期在教育界服務，也曾擔任泰安鄉永安部落頭目，從泰安鄉梅園國小主任退休後，一直擔任泰雅族部落文化工作者，致力原住民傳統文化的傳承，在教育、原住民文化奉獻不輟。

文化觀光局長林彥甫表示，楊忠義擔任過族語教師，參與鄉公所協助建置部落傳統領域及土地建置相關計畫，從梅園國小退休後，擔任泰雅族部落文化工作者，致力推廣泰雅文化，協助辦理多場部落文化推廣，擅長文化源流的口述傳承，如同 泰雅文化的一部「活字典」，文觀局將全力協助家屬申請中央相關補助。

苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義（Mayngus．Nawkih）辭世，縣府在今天告別式頒發褒揚狀表彰他的貢獻。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義（Mayngus．Nawkih）辭世，縣府在今天告別式頒發褒揚狀表彰他的貢獻。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義（Mayngus．Nawkih）在教育、原住民文化奉獻多年。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義（Mayngus．Nawkih）在教育、原住民文化奉獻多年。圖／苗栗縣政府提供

傳統文化 文化資產 泰雅族 苗栗縣 觀光局

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