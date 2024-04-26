快訊

台積熊本員工「準時下班」是真的？ 日上班族2趨勢漸成主流

NBA季後賽／對戰11連勝！金塊4人破20分 輾壓湖人3：0聽牌

雪梨殺傷事件：捨命拯救愛女，澳洲網友募資千萬度過難關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罰單難解違停亂象 八德居民怨：公有停車場做好不開放

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市北區青少年活動中心桃樣館與地下停車場啟用時程至今未定。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心桃樣館與地下停車場啟用時程至今未定。記者陳俊智／攝影

桃園市八德擴大重劃區興仁夜市遊客眾多，每周二、五、六、日營業時，周邊停車一位難求，違停屢見不鮮，停車場排隊車輛也回堵到一般道路，影響交通甚深，地方期盼鄰近北區青少年活動中心地下停車場啟用緩解亂象，但苦等一年卻無下文；青年局長侯佳齡表示，場館正在驗收，最快11月啟用，若委外廠商願意，有機會停車場先啟用。

興仁夜市在八德擴大重劃區完工初期就進駐，原本周邊尚在開發，空地多，停車不成問題，但近年空地隨建案動工減少，車位不足問題逐漸浮現，不僅收費停車場大排長龍，鄰近的建德公園人行道機車違停也嚴重，警方一周開上百張罰單，情況依舊難解。

北區青少年活動中心基地距離興仁夜市不到50公尺，地上依年齡層規畫「桃寶」和「桃漾」2棟場館，地下2層有225席汽車位與165席機車位；同一塊基地，建築結構也相連相通，桃寶館明天啟用滿1周年，但桃漾館與停車場至今未開放。地方居民與當地里長姚成達盼停車場先啟用，緩解違停亂象，為此去年4月26日開過公聽會，可始終沒下文。

青年局長侯佳齡表示，桃漾館與停車場已經完工，正在驗收，委外經營的ROT案也發包了，預計最快11月底營運，近日將與廠商協調，若停車場能先開放就先開放。

桃園市議員許家睿與呂林小鳳都呼籲北青活動中心停車場盡快啟用，廳舍也要做好規畫，避免空轉。另外，呂林小鳳認為交通光靠警方取締「治標不治本」，指中央大學興建醫院的預定地與農水署的行政用地都還在初期規畫，暫無他用，建議先釋出做公有停車場，解決車位不足及違停亂象。

桃園市北區青少年活動中心桃樣館至今未開放，民眾看得到卻用不到，反倒是附近小狗先跑進去溜搭。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心桃樣館至今未開放，民眾看得到卻用不到，反倒是附近小狗先跑進去溜搭。記者陳俊智／攝影
桃園市八德擴大重劃區興仁夜市營業時，周邊常見汽機車違停，交通容易打結，警方幾乎每個禮拜都開上百張罰單，亂象依舊難解。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德擴大重劃區興仁夜市營業時，周邊常見汽機車違停，交通容易打結，警方幾乎每個禮拜都開上百張罰單，亂象依舊難解。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德擴大重劃區興仁夜市營業時，周邊常見汽機車違停，交通容易打結，警方幾乎每個禮拜都開上百張罰單，亂象依舊難解。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德擴大重劃區興仁夜市營業時，周邊常見汽機車違停，交通容易打結，警方幾乎每個禮拜都開上百張罰單，亂象依舊難解。記者陳俊智／翻攝
桃園市北區青少年活動中心桃寶館明天啟用滿1周年，但桃樣館與地下停車場仍貼著「施工未完成」告示。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心桃寶館明天啟用滿1周年，但桃樣館與地下停車場仍貼著「施工未完成」告示。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心桃樣館與地下停車場至今未開放，地方緊盯進度，也盼停車場先啟用，解決周邊違停亂象。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心桃樣館與地下停車場至今未開放，地方緊盯進度，也盼停車場先啟用，解決周邊違停亂象。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心右邊米色外觀的「桃寶館」明天啟用滿1周年，但左邊灰色的「桃樣館」與地下停車場啟用時程至今未定。記者陳俊智／攝影
桃園市北區青少年活動中心右邊米色外觀的「桃寶館」明天啟用滿1周年，但左邊灰色的「桃樣館」與地下停車場啟用時程至今未定。記者陳俊智／攝影

停車場 桃園 車位 違停

延伸閱讀

才開賣2天就完售！ 網民怨「捲捲薯條」搞飢餓行銷 台灣麥當勞回應了

台南男違停大啖羊肉湯 警盤檢赫見7張提款卡及12本存摺

台南國華街的日常？購物貪方便違停擋車道 後車狂叭網友讚

塞到受不了！北市二殯辛亥路「3道變1道」 議員籲科技執法阻違停

相關新聞

罰單難解違停亂象 八德居民怨：公有停車場做好不開放

桃園市八德擴大重劃區興仁夜市遊客眾多，每周二、五、六、日營業時，周邊停車一位難求，違停屢見不鮮，停車場排隊車輛也回堵到一...

人潮爆棚 桃園兒美館 挨批「大型親子館」

桃園市兒童美術館4月3日啟用至今吸引6萬人次參觀，大批人潮不僅排隊進場久候2小時，館內還規畫遊戲室，人聲鼎沸猶如菜市場，...

使用率最高 竹北YouBike 再增20站

新竹縣YouBike自2022年上路至今突破170萬使用人次，縣府分析使用率竹北最高，近日已在竹北新增20個站點並投入1...

桃園歷史建築及古蹟震損 修復需1200萬

0403強震過後，桃園共計10處歷史建築及古蹟傳出災損，引發民代關切。文化局昨赴議會工作報告表示已擬搶修計畫，初估經費需...

2027年完工 苗栗打造天空之丘拚觀光

苗栗縣後龍好望角到通霄白沙屯觀光資源豐富，縣府提出向中央爭取到近3億元補助，加上自籌經費1.05億元，將分3年在沿線打造...

全台最長百米金龍本周日將現身桃園 喜迎中壢媽200周年

桃園中壢仁海宮喜迎200周年媽祖文化祭，活動將於28日周日在中壢地區、中壢仁海宮、銀河廣場等地熱鬧登場，廟方特別舉辦祈福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。