桃園歷史建築及古蹟震損 修復需1200萬

0403強震過後，桃園共計10處歷史建築及古蹟傳出災損，引發民代關切。文化局昨赴議會工作報告表示已擬搶修計畫，初估經費需1千2百萬元，已向中央爭取，待經費到位就會立即啟動；地震也導致桃園市政府1尊宋代骨董觀音像應聲倒地，幸無明顯受損。秘書處表示，市政大樓受損設備當天均修復，建築結構安全無虞，請洽公民眾放心。

另外，苗栗縣後龍國小有1間前身「苗栗國語傳習所以壠分教場」時期留下的日式宿舍，雖是歷史建築，但因木造結構毀損嚴重已成危樓，經校方爭取獲中央及地方補助2106萬元，預計明年2月修復完成，將做校內主題展館和閱讀空間使用。

桃園市文化局指出，因地震受損的歷史建築與古蹟包括憲光二村、桃園茶業改良場宿舍、平鎮千頃第和新屋范姜老屋3號。其中，憲光二村待修復眷舍本來就有牆面龜裂崩落等情，地震過後更嚴重，預估需要600萬元才能修好，其次為平鎮千頃第屋頂瓦片滑落，預估需要250萬元，是比較大筆的開銷。

關於文物毀損，議員林政賢呼籲市府盡速提出補救計畫；文化局長邱正生表示，毀損較嚴重部分已先簡單維護，防止損害擴大，市府也於本月12日、16日二度發函向文化部文化資產局申請修繕補助，待經費到位就會馬上執行。

桃園市政府一尊宋代骨董觀音像也因3日強震倒地，檢視無受損後，已重新陳列在原本位置，並用玻璃罩加強保護。秘書處表示，市政大樓強震過後，部分空間天花板掉落或塑膠地板龜裂，均當天修復完畢，市政大樓經結構技師評估也安全無虞，請洽公民眾放心。