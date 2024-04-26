使用率最高 竹北YouBike 再增20站

新竹縣YouBike自2022年上路至今突破170萬使用人次，縣府分析使用率竹北最高，近日已在竹北新增20個站點並投入160輛2.0E電輔車，方便民眾租用騎行；另外，竹縣YouBike目前只在竹北、竹東、新豐、湖口4鄉鎮設站，其他地區民眾也盼能享受YouBike的便利。縣府預告6月會前進新埔設站提供服務。

新竹縣交通旅遊處長陳盈州指出，竹北地區人口眾多，YouBike租借相當頻繁，經常有民眾反映借不到車或是沒有車柱可以還車，因此縣府與竹北市公所合作，新增站點以及提供更多的電輔車，也期待與其他鄉鎮也有合作的機會。

竹北市此次新增的20站點將以公園、停車場為主，同時也在竹北國民運動中心、新竹生物醫學園區（南門）、高鐵新竹站（復興二路）等人流量大的地方設站，讓民眾通勤通學或是運動都方便。

目前新竹縣在竹北、竹東、新豐、湖口都有YouBike設站，全縣共有137站、1180輛車。

關於其他地區的民眾期待YouBike能夠擴大服務範圍，縣府正與新埔鎮公所研議，預計6月就會增設10站，第一波站點將以義民廟、鎮公所為主，未來可望延伸至芎林、關西等鄉鎮。