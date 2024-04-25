竹北市YouBike再設站 東區增20站點

新竹縣竹北市公所投入YouBike2.0E電力輔助公共自行車及站點擴充，今天起於東區新增20個站點，方便民眾騎乘，也持續打造綠色生活，盼改變市民的交通與生活習慣。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，公所編列新台幣8000萬元，投入YouBike2.0E電力輔助公共自行車及站點擴充，繼西區15個微笑單車站點後，今天起東區新增20個站點，持續打造綠色生活。

鄭朝方指出，此次是竹北市於東區共增設20個站點、160輛電輔車，在新增站點後，東區共有35站點、390輛電輔車，方便民眾騎乘，盼透過健全的單車硬體設備及路網系統，改變市民的交通與生活習慣，減少竹北車流量的同時也減少碳排。

竹北市公所提供新聞資料指出，此次啟用站點包含有縣政二路南段科大二街口、廣五公園、興隆公園、綠41公園、成功國中、竹北國民運動中心、兒10公園、AI智慧園區公園、北興停車場、兒24公園、兒5公園、兒6公園、水圳森林公園。

市公所說，以及高鐵停六停車場、嘉豐南路文興路口、國立新竹特殊教育學校、嘉豐數學公園、嘉豐北路光明六路東二段口、高鐵新竹站復興二路出口、新竹生物醫學園區南門共20個站點。