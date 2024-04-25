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竹市延平停車場擬改建地下停車場 最快2027年完工啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市延平公有停車場將改建為地下停車場。圖／竹市府提供
新竹市延平公有停車場將改建為地下停車場。圖／竹市府提供

臨近西門國小與新竹監獄的延平公有停車場，未來擬改建為地下2層的立體停車場，預計最快明年動工、2027年完工，不過周邊居民擔心施工會影響鄰房安全，同時建議地面層應設置公園，盡可能保留綠地供民眾休憩。

新竹市府交通處表示，針對周邊居民提出的建議，包含施工管制方式、防排水措施、減輕交通黑暗期、鄰損保護措施等，市府皆會納入後續規畫設計參考，預計今年底完成規畫設計前，會持續與地方居民溝通，期盼貼近市民使用需求。

延平公有停車場位於延平路一段，現為大型平面停車場，臨近西門國小與新竹監獄，不過周邊建有大量密集住宅，使得停車位常常一位難求，就連進入停車場都得排隊，因此不少周邊居民都支持興建立體停車場，擴大停車空間。

交通處指出，延平公有停車場改建為地下2層停車場已獲中央核定3.65億元經費，日前舉辦地方說明會時，周邊居民皆表示非常支持興建停車場，但會上居民有要求施工期間應注意住戶安全，並建議保留地面上的公園、人行道。

交通處長倪茂榮表示，延平停車場預計興建地下2層，完工後可提供247個汽車位，預計於今年底完成規畫設計，明年發包工程施作，2027年完工啟用。倪茂榮同時宣布，馬偕地下停車場及西大路立體停車場將在今年底前啟用，預計共可提供559個汽車位及154個機車位。

新竹市長高虹安表示，自上任後屢接獲地方民意，期望將延平路平面停車場改建為地下停車場，增加空間滿足地方停車需求，對此市府團隊積極向中央爭取補助經費，同時責成副市長邱臣遠及交通處拜會交通部，並尋求立法委員協調取得推動共識，終獲交通部核定補助，在此代表市民感謝交通部核定補助延平地下停車場工程，完工後將提供完善的停車與休憩空間。

停車場 車位

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