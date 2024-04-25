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雨後成災…後龍瓜田泡湯 泰安落石砸車

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗報導
後龍鎮沿海水尾里一帶，昨有多處香瓜、西瓜、地瓜田排水不及，整片瓜苗泡在黃湯當中。圖／民眾提供
後龍鎮沿海水尾里一帶，昨有多處香瓜、西瓜、地瓜田排水不及，整片瓜苗泡在黃湯當中。圖／民眾提供

受鋒面影響，苗栗海線地區昨天上、下午分別降下兩波大雨，後龍鎮沿海地勢較低窪的水尾里一帶，有多處香瓜、西瓜、地瓜田因排水不及而受災，整片瓜苗泡在黃湯當中；此外，通往泰安溫泉區的苗62線道路錦卦橋附近，昨天中午出現落石砸車，幸好車內人員平安。

據中央氣象署觀測資料，到昨天下午2時左右，苗栗縣包括泰安、大湖、卓蘭、三義、後龍等鄉鎮累積雨量都已突破100毫米；後龍鎮水尾里黃姓瓜農說，真正需要灌溉時，要水沒水，但上午雨勢下得又急又大，雖然緊急自備抽水機，但排水有限，瓜田泡水後勢必受損，雨後如放晴曝曬，將加速瓜苗爛根腐敗，心血恐付諸流水。

水尾里長梁清文指出，里內多處瓜田因地勢低窪加上適逢大潮，主要南北向、排往出海口蓄洪池的中排「下水溝」，溝渠水位已高過農田水位，瓜田積水宣洩不及，一度幾乎淹沒瓜苗，造成瓜農種植的南瓜、香瓜、西瓜多處淹水，直到下午3、4時積水才漸消退。梁清文說，當地是特定農業區，雖然已重劃過，但是平日缺乏充足水源，排水設計也有待改善，希望鎮公所、縣府協助。

往泰安鄉溫泉區的苗62線有部分路段出現積水及零星落石，昨午一輛小客車行經錦卦橋附近時，遭到落石砸中右側車身及玻璃，幸好車上人員平安。當地路段並未封閉，因為未來數日仍有出現大雨機率，消防人員建議，小型車最好改道行駛錦卦橋至砂埔鹿便道，較為安全。

通往泰安溫泉區的苗62線部分路段昨出現積水、樹倒及零星落石，中午一輛小客車行經錦卦橋附近時遭落石砸中，幸好車內人員安全。圖／苗栗縣消防局提供
通往泰安溫泉區的苗62線部分路段昨出現積水、樹倒及零星落石，中午一輛小客車行經錦卦橋附近時遭落石砸中，幸好車內人員安全。圖／苗栗縣消防局提供

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