雨後成災…後龍瓜田泡湯 泰安落石砸車

受鋒面影響，苗栗海線地區昨天上、下午分別降下兩波大雨，後龍鎮沿海地勢較低窪的水尾里一帶，有多處香瓜、西瓜、地瓜田因排水不及而受災，整片瓜苗泡在黃湯當中；此外，通往泰安溫泉區的苗62線道路錦卦橋附近，昨天中午出現落石砸車，幸好車內人員平安。

據中央氣象署觀測資料，到昨天下午2時左右，苗栗縣包括泰安、大湖、卓蘭、三義、後龍等鄉鎮累積雨量都已突破100毫米；後龍鎮水尾里黃姓瓜農說，真正需要灌溉時，要水沒水，但上午雨勢下得又急又大，雖然緊急自備抽水機，但排水有限，瓜田泡水後勢必受損，雨後如放晴曝曬，將加速瓜苗爛根腐敗，心血恐付諸流水。

水尾里長梁清文指出，里內多處瓜田因地勢低窪加上適逢大潮，主要南北向、排往出海口蓄洪池的中排「下水溝」，溝渠水位已高過農田水位，瓜田積水宣洩不及，一度幾乎淹沒瓜苗，造成瓜農種植的南瓜、香瓜、西瓜多處淹水，直到下午3、4時積水才漸消退。梁清文說，當地是特定農業區，雖然已重劃過，但是平日缺乏充足水源，排水設計也有待改善，希望鎮公所、縣府協助。