快訊

雨區再擴大！15縣市大雨特報 民眾慎防雷擊強陣風

亂竄畫面曝！英騎兵團馬匹倫敦街頭暴衝染血 傳士兵墜馬至少4傷

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

竹科三期計畫徵收爭議再起 地方反對良田變豪宅大樓

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
科三計畫內現存大量農地，未來可能都將興建起科技廠房、住宅大樓。記者巫鴻瑋／翻攝
科三計畫內現存大量農地，未來可能都將興建起科技廠房、住宅大樓。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣府推動竹科三期計畫初步納入桃竹苗大矽谷計畫下，將送內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，不過地方卻出現反對聲浪，批評此舉是摧毀良田，自救會更提出訴求應保留農業區、重新規畫交通路網，要求新竹縣府不要因私利而犧牲民眾權益。

竹東二三重埔自救會、二重地主權益自救會表示，地方反對民眾並不是為了反對而反對，而是科三計畫必須要合理規畫，該保留的農地該保留、該開闢的道路開闢，規畫中產專區必須名副其實利用，而非未來徵收居民土地後，又來拿炒地皮、圖利建商大肆興建豪華住宅大樓。

據了解，科三計畫計畫面積達453公頃，最早在1987年就由科管局提出設置，卻因農地徵收爭議不斷，1995年即宣告夭折，後續由新竹縣府歷經多年試圖重啟都無果，但歷任新竹縣長都不放棄開發，使得該地區都市計畫進度停滯將近30年。

新竹縣議員楊昌德表示，他個人支持科三計畫，但科三爭議多年，世居當地的許多農民都擔心良田被奪走，因為殷鑑不遠，臨近的二重埔重劃區就是以科技商務服務專區為名，卻大興住宅案之實，不但沒辦法促成產業發展，反而影響居民生計。

因居民對規畫有不同意見，新竹縣府表示已經與相關單位代表取得初步共識，將修正計畫中的規畫內容，包含保留農業區、發展方向等，再送至內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，後續再循內政部都委會審議程序辦理。

新竹縣議員林昭錡表示，他就是世居當地的居民，但科三計畫已延宕多年，在地大多數地主都是希望科三能盡快推動，不僅能促成台灣科技產業發展，還能讓地方土地獲得充分利用及發展，可惜部分農民因為農地並非自己所有，擔心一旦農地被徵收，未來就無地可耕，因此強烈反抗。希望新竹縣府與能妥善與地方溝通，獲得最佳共識，讓科三計畫能順利推行。

新竹 竹科 自救會 農地

延伸閱讀

新竹用科技執法抓亂丟垃圾菸蒂 駕駛人也別心存僥倖

花蓮兩大樓震傾倒 林右昌：要求縣府速拆、中央全補助

企業以宿舍為名買豪宅 林右昌指鑽漏洞：將修許可辦法

連假住新竹每晚不到900！她進門秒後悔 網再曝：1族群當炮房

相關新聞

苗栗多鄉鎮累積雨量破百毫米 2水庫可望稍解渴

今天鋒面通過，苗栗縣泰安、大湖、卓蘭、三義等多鄉鎮地區累積降雨突破100毫米，鯉魚潭、明德水庫集水區都有明顯降雨，預估有...

又是小動物惹禍…竹東高壓電線炸裂起火融化柏油路 307戶遭殃停電

新竹縣竹東鎮今上午300多戶停電，連高壓電線都炸開斷裂掉落地面，當場將大林路的柏油路面燒出大洞，高壓電碰觸地面不斷噴出火...

南崁五福宮玄壇元帥聖誕慶典 張善政上香賀壽力推識詐

桃園市蘆竹區南崁五福宮慶祝玄壇元帥聖誕系列活動，21日登場後熱鬧展開活動至今日，依循往年從60尊分靈之神尊回鑾聯合祝壽大...

新竹用科技執法抓亂丟垃圾菸蒂 駕駛人也別心存僥倖

新竹市從去年1月開始利用科技執法在市內重要路口取締亂丟垃圾、菸蒂，至今超過700件，讓不少民眾荷包大失血，環保局透露科技...

竹北多棟住宅大樓疑似震損 6月底前可申請災後建物評估

0403花蓮地震後餘震不斷，23日再接連發生多起餘震，讓高樓林立的竹北市也搖晃明顯，甚至有之前已震損的大樓牆壁磁磚不堪餘...

桃園這5區停水至明天凌晨2時 影響76137戶生活不便

台灣自來水公司第二區管理處辦理龍潭給水廠高壓電氣設備檢驗、發電機出租參與電力交易平台線路修改及測試與分區計量管網監測設備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。