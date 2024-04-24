竹科三期計畫徵收爭議再起 地方反對良田變豪宅大樓

新竹縣府推動竹科三期計畫初步納入桃竹苗大矽谷計畫下，將送內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，不過地方卻出現反對聲浪，批評此舉是摧毀良田，自救會更提出訴求應保留農業區、重新規畫交通路網，要求新竹縣府不要因私利而犧牲民眾權益。

竹東二三重埔自救會、二重地主權益自救會表示，地方反對民眾並不是為了反對而反對，而是科三計畫必須要合理規畫，該保留的農地該保留、該開闢的道路開闢，規畫中產專區必須名副其實利用，而非未來徵收居民土地後，又來拿炒地皮、圖利建商大肆興建豪華住宅大樓。

據了解，科三計畫計畫面積達453公頃，最早在1987年就由科管局提出設置，卻因農地徵收爭議不斷，1995年即宣告夭折，後續由新竹縣府歷經多年試圖重啟都無果，但歷任新竹縣長都不放棄開發，使得該地區都市計畫進度停滯將近30年。

新竹縣議員楊昌德表示，他個人支持科三計畫，但科三爭議多年，世居當地的許多農民都擔心良田被奪走，因為殷鑑不遠，臨近的二重埔重劃區就是以科技商務服務專區為名，卻大興住宅案之實，不但沒辦法促成產業發展，反而影響居民生計。

因居民對規畫有不同意見，新竹縣府表示已經與相關單位代表取得初步共識，將修正計畫中的規畫內容，包含保留農業區、發展方向等，再送至內政部土地徵收審議小組評估公益性與必要性，後續再循內政部都委會審議程序辦理。

新竹縣議員林昭錡表示，他就是世居當地的居民，但科三計畫已延宕多年，在地大多數地主都是希望科三能盡快推動，不僅能促成台灣科技產業發展，還能讓地方土地獲得充分利用及發展，可惜部分農民因為農地並非自己所有，擔心一旦農地被徵收，未來就無地可耕，因此強烈反抗。希望新竹縣府與能妥善與地方溝通，獲得最佳共識，讓科三計畫能順利推行。