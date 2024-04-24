內壢交流道旁大圳未加蓋…將退縮設右彎道 地方盼再改更佳

桃園中壢中園路右轉桃圳路的區域，因桃園大圳未完全加蓋，路面通行空間被迫縮減，先前會勘，農田水利署桃園管理處同意退縮財團法人農業工程研究中心圍牆，設置右轉車道，不過地方仍希望加蓋並將清淤口改至退縮空間，讓交通更順暢。桃園管理處回應，因退縮空間下方為土地，未有大圳經過，因此不可行，後續桃園工務局正設計規畫退縮右轉專用道中。

中園路及桃圳路道路為交流道及通往中壢工業區重要道路，平時車流相當大，因當年開闢時需保留桃園大圳清淤作業空間及與中園路交岔路口銜接路型，致中園路往交流道方向欲右摁轉桃圳路轉彎動線過小，影響車流紓解，地方一直希望改善。

經過多次討論會勘，終於決議將利用中園路及桃圳路旁既有財團法人農業工程研究中心公有地退縮，新闢右轉專用車道，也獲得農水署桃園管理處同意。不過市議員彭俊豪仍接獲民眾陳情，希望仍是加蓋，並將清淤口移至退縮空間，這樣當地的交通問題除了解決右彎需求外，也能增加儲車空間，讓整體道路更加順暢。

桃園管理處表示，過去討論多次，不過大圳需要清淤因此先前皆不同意，再經過會勘決定後續利用退縮方式設置右轉專用道，至於民眾希望加蓋並在退縮空間設置清淤口，主要是因為退縮空間下方並非大圳，而現有道路也無空間另設清淤口，因此將會維持原訂計畫。