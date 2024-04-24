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苗縣大雨釀泰安鄉落石砸車 後龍多處瓜田泡湯

中央社／ 苗栗縣24日電

受鋒面通過影響，苗栗縣上午降下大雨，泰安鄉苗62線發生落石砸車事件，所幸未釀人員受傷；後龍鎮地勢較低窪的水尾里多處香瓜、西瓜田也排水不及，整片瓜苗恐泡湯。

苗栗縣今天清晨起陸續出現短時強降雨，通往泰安鄉溫泉區的苗62線有部分路段積水、零星落石，中午12時許1輛自小客車行經錦掛橋附近，遭落石砸中右側車身及玻璃，所幸車上人員未受傷。

雖然道路沒有封閉，不過警消人員建議，大雨期間小型車輛可改道行駛錦掛橋至砂埔鹿便道，較為安全，大（貨）客車請小心駕駛，同時提醒用路人，近日山區持續有發生豪大雨機率，若非必要盡量避免進入山區。

根據中央氣象署觀測資料，截至下午2時，苗栗縣包括泰安、大湖、卓蘭、三義、後龍等鄉鎮累積雨量皆已突破100毫米。後龍鎮水尾里里長梁清文告訴中央社記者，里內多處瓜田因地勢低窪加上適逢大潮，雨水宣洩不及，積水一度幾乎淹沒瓜苗。

瓜農種植的南瓜、香瓜、西瓜多處淹水，瓜農說，上午雨勢下得又急又大，雖緊急自備抽水機，但排水有限，瓜田泡過水後勢必受損，萬一接著放晴出大太陽，一經曝曬將加速瓜苗爛根腐敗，心血恐付諸流水。

梁清文說，當地劃入特定農業區，但平日缺乏充足水源，排水設計也有待改善，希望公所、縣府能予以協助。

苗栗縣 落石 西瓜

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