新竹用科技執法抓亂丟垃圾菸蒂 駕駛人也別心存僥倖

新竹市從去年1月開始利用科技執法在市內重要路口取締亂丟垃圾、菸蒂，至今超過700件，讓不少民眾荷包大失血，環保局透露科技執法正是利用車牌追蹤抓違規，民眾若從車內丟出垃圾、菸蒂，就一定會被取締開罰，逃都逃不掉，呼籲民眾不要心存僥倖。

新竹市環保局表示，科技執法已經不僅能抓拍交通違規，新竹市於重要路口及棄置垃圾熱點設置監視器24小時不間斷攝影採證，取締亂丟垃圾及菸蒂，其中亂丟菸蒂為大宗，去年上路以來已經開罰401件，祭出1200元以上、6000元以下罰鍰。

新竹市長高虹安表示，少數駕駛人在道路邊停車休息時或在偏僻、人車較少的道路旁棄置垃圾，甚至在停等紅燈時任意將菸蒂、飲料瓶、檳榔渣及衛生紙等垃圾丟在中央分隔島上，都被科技執法錄了下來，依法追蹤車牌對車主開罰。

高虹安呼籲民眾不要亂丟垃圾，因為不僅會讓自身荷包大失血，還會造成清潔隊員必須冒著危險穿過馬路到分隔島清理垃圾，亂丟垃圾的行為更嚴重影響市容、造成環境髒亂不堪。

新竹市環保局長江盛任表示，新竹市府主動執行全市環境稽查，針對經常棄置垃圾的重要路口，架設攝影設備進行科技執法，環保局於經國路二段路口裝機達半年就已裁罰83件違規行為，最近也在五福路2段840巷、天府路與東大路口加裝監視器。

不過除了定點監視器科技執法，新竹市環保局還派出稽查人員隨身攜帶移動式監視器，針對亂丟菸蒂、張貼違規廣告、棄置垃圾等違規案件進行取締，違規民眾根本躲不掉。