苗栗推動客語回歸家庭運用 「客轉竇」計畫今天起跑

苗栗是客家大縣，但越來越多年輕人不會講客話，甚至聽不懂，縣府為「救轉」客話，鼓勵客語回歸家庭在日常生活運用及傳承，規畫辦「苗栗客轉竇客語家庭」計畫今天起跑，安排客語家庭徵集、培力課程、親子及語言巢系列活動逾百場，縣長鍾東錦歡迎「大人細子」踴躍參與，營造家庭客語環境，家戶都是客語家庭。

縣長鍾東錦表示，苗栗客家人約占62.5％，縣府推動客家事務，執行成效獲客委會評核「優等」的六連霸佳績，公教人員客語認證通過率也是全國第一，除持續提升公教人員通過率、營造客語友善環境，推動客語家庭也是當務之急。他表示，「客話」是客家人的母語，但隨世代發展，越來越多年輕人不會講客話，甚至連聽都聽不懂，盼透過「客轉竇客語家庭」計畫，盼客話回歸家庭，運用在日常生活，找回大家對客語的熟悉及存在。

文化觀光局長林彥甫指出，客轉竇客語家庭計畫有客語家庭徵集、18鄉鎮市培力課程、親子及語言巢系列，邀專家學者、薪傳師分享安排親子互動講客、粄食、聚落與建築文化及手作等課程，內容豐富。

其中，客語家庭徵集即日起至10月31日，凡設籍苗栗縣或居住縣內民眾，家庭成員至少2人會說客語，由其中1人代表參加即可，必須完成線上報名且於臉書上傳影片；客語家庭培力課程及親子系列從5月1日至6月25日，在18鄉鎮市活動中心辦家庭親職教育研習座談及親子活動共36場；語言巢系列從5月至10月將辦88場，有童玩課程、客語歌曲律動、客語講古、親子手作客家米食，歷史建築巡禮、客庄導覽及客語闖關，總計多達124場次，以上課程即日起開始報名，額滿為止。