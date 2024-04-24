竹北多棟住宅大樓疑似震損 6月底前可申請災後建物評估

0403花蓮地震後餘震不斷，23日再接連發生多起餘震，讓高樓林立的竹北市也搖晃明顯，甚至有之前已震損的大樓牆壁磁磚不堪餘震而掉落，從主震至今已有11件社區大樓通報建物疑似受損，竹北市公所呼籲各大樓管委會，6月底前可提出災後建物評估。

竹北市公所表示，已收到11件社區大樓提報疑似建築物損壞通報，若還有其他社區大樓因持續餘震受損，都可由建築物所有權人、管理委員會或其代表人，於6月底前提出地震災害後建築物緊急評估等相關權益，市公所將協助受理並彙整資料後轉交主管機關辦理。

竹北在昨天花蓮強震接連2次餘震中，最大測得3級震度，不過因市內高樓林立，不少住宅動轍百公尺、20多層樓，高樓層居民稱體感至少4、5級，家中甚至有物品掉落，且從主震發生至今陸續有社區通報疑似受損，出現牆壁龜裂、磁磚脫落等情況。

市長鄭朝方表示，原本一度趨緩的403餘震，在前天下午5點後再度活躍，甚至到昨天接連發生2起強烈餘震讓許多民眾飽受驚嚇，不少居民擔憂社區因地震出現牆面嚴重龜裂、磁磚掉落等問題，有建築物結構受損疑慮。

鄭朝方提醒除了地震災害後建築物緊急評估，居民若家中有財損也有減免措施，可申請綜合所得稅減免。減免3步驟，拍照存證、檢附文件及申請減免，於災害發生3個月內，報請機關員勘驗，但受災金額在15萬元以下者，可免報國稅局派員勘驗，直接於上述規定期間內申報受災相關資料或證明，供當地稽徵機關書面審核，憑以核發災害損失證明。

因0403地震時竹北也發生多起民眾受困電梯事件，市公所呼籲若再次發生地震，千萬不要搭電梯避難，若在電梯裡遇到劇烈搖晃，應壓低身體重心或是蹲下，防止跌倒受傷，並在地震些緩時設法讓電梯在最近樓層停下、快速離開。