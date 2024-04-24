竹市茄苳景觀大道分隔島易釀車禍 研議改善

新竹市茄苳景觀大道是市區重要交通樞紐，設有快慢車道實體分隔島，不過，市議員劉崇顯發現，民眾開車行經景觀大道與客雅大道路口，欲從客雅大道右轉景觀大道的車輛容易與機慢車發生碰撞，建議取消景觀大道上平面車道的快慢分隔島，減少車禍發生。市府交通處回應，會與顧問公司商討，分析後研議如何改善。

交通處長倪茂榮昨指出，該路段配置從前市長蔡仁堅時代完成後延續至今，一直運作到現在，近期突然發生類似狀況，經現場會勘，主因是車流增加，是否縮減分隔島或調整車道配置，會請顧問公司詳細分析後再研議，需要改善就立即改善。

劉崇顯說，上周一輛轎車準備從客雅大道右轉景觀大道，與景觀大道機慢車道的直行機車發生碰撞，騎士幸無大礙。

劉崇顯指出，景觀大道標線重繪前，他曾針對此問題要求交通處注意，市府應檢討或取消景觀大道上平面車道的快慢分隔島，增加右轉匯入的緩衝距離，以減少車禍發生風險，也要全面檢視機慢車道設計的合理性，不要等到更嚴重車禍發生才改善。

議員施乃如也在議會提案，建請交通處立即規畫客雅大道右轉茄苳景觀大道車流，與景觀大道機車道動線衝突的改善方案。