大矽谷傳後龍出局 苗栗爭取轉圜

苗栗縣推動桃竹苗大矽谷計畫，縣府提報後龍科技產業園區儲備產業用地案，傳出初步出局，縣議員昨為後龍叫屈，建議爭取納入，縣長鍾東錦回應還有50%的機會，地方一起努力爭取。

縣議員鄭秋風、林寶珠昨在議會詢問鍾東錦，大矽谷是國家重大建設，後龍鎮要搭順風車，納入後龍科技園區，縣府也盤點提報，但傳出國科會等單位初步排除後龍；後龍一再錯過重大建設，竹南、頭份近年發展快速，大矽谷計畫最適合的地點應在後龍，才能迎頭趕上。

兩人指出，後龍有高鐵、台鐵設站，且國3、台1線、台61線、台72線等交通便利，如重啟後龍科技園區納大矽谷計畫，可帶動周邊苗栗市、西湖、造橋等地發展。

鍾東錦回應，立委陳超明、邱鎮軍及縣府等單位，提具3塊土地約1000公頃，爭取納入大矽谷計畫，但還要行政院核定，且須盤點產業需求，滾動式檢討，後龍科技園區案還有一半機會，將來國科會等相關會議，希望議員出席表達地方心聲。

縣府指出，竹南鎮公義路以西400公頃儲備產業園區土地，縣府會提供國科會等單位詳細範圍資料，希望核定重大建設，畫入國土計畫國土功能分區「城鄉2之3」；此外，300公頃頭份交流道周邊都市計畫農業區，將循都計個案變更程序推動；330公頃後龍科技產業園區，仍在研議後續可行性。