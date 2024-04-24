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關西牛欄河汙染飄臭 走讀活動殺風景

聯合報／ 記者黃羿馨朱冠諭／連線報導
新竹縣關西鎮牛欄河親水公園東安古橋下方出現大量白色泡沫汙水，且散發油臭味。圖／新竹縣關西鎮環境守護協會提供
新竹縣關西鎮牛欄河親水公園東安古橋下方出現大量白色泡沫汙水，且散發油臭味。圖／新竹縣關西鎮環境守護協會提供

新竹縣關西鎮牛欄河親水公園花旗木浪漫盛開，未料近日東安古橋周邊河面竟出現大量白色泡沫汙水，還散發油臭味，環保團體痛批殺風景、「有損關西形象」。新竹縣環保局表示，經檢驗推測是生活汙水造成，由於上游位於桃園市，桃市環保局則說上游未見異常排放。

牛欄河親水公園因國片「我的少女時代」聲名大噪，橫跨牛欄河上方的東安古橋也是地方重要古蹟，河岸花景盛放，縣府趁周末舉辦古蹟巡禮賞桐趣走讀活動，參與民眾卻目睹水汙染。

「實在是殺風景。」新竹縣關西鎮環境守護協會指出，21日下午舉行走讀活動時，東安古橋周邊牛欄河水面卻冒出大量白色泡沫，而且有明顯臭味，汙染範圍約為一個攔河堰，由於汙染事件已非首次，嚴重影響關西形象。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛也不滿，牛欄河流經桃竹交界，上段屬桃園市管轄，但是桃市環保局攜帶的檢驗設備和做出的數據卻比新竹縣齊全，情何以堪。

新竹縣環保局指出，獲報當天稽查，發現東安古橋下溪水水面有些微浮油及疊水產生白色泡沫，空氣瀰漫些微揮發油氣味，取水檢測pH值6.95、水溫27.6度，水中化學需氧量COD分析試劑亦無明顯異常，沿路側涵管、灌溉溝、中山東路側溝巡查，未有排放汙染來源，推估為家庭生活汙水所致。

桃園市環保局則表示，稽查牛欄河可見零星死魚約5隻，水質檢測無異常、重金屬試紙未檢出，目視水色呈微黃清澈，未嗅得異臭味，另循水路往上游工廠視察，未見異常排放，將不定期巡視。

新竹 環保局 臭味

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