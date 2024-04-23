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苦等自來水近10年 竹縣新埔南、北平里供水延管將開工

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今天上午台灣自來水公司第3區管理處至新埔召開第1期施工說明會，立委徐欣瑩允諾會繼續替當地鄉親爭取第2到第4期的經費。 圖／立委徐欣瑩辦公室提供
今天上午台灣自來水公司第3區管理處至新埔召開第1期施工說明會，立委徐欣瑩允諾會繼續替當地鄉親爭取第2到第4期的經費。 圖／立委徐欣瑩辦公室提供

新竹縣新埔鎮南、北平里苦等近10年的自來水延管工程，終於將在近期動工。今天上午台灣自來水公司第3區管理處召開第1期施工說明會，副處長徐玟玲說，前期及第1期工程計畫總經費約6170萬元，若路權取得順利，最快今年5月中就能開工，並於年底前完成，北平里接水受益戶數為58戶。

徐玟玲指出，南、北平里自來水總經費預計約為1億6725萬元，將分4期進行施工，這次的施工是前期及第1期工程，第1期工程款是3570萬元、前期工程則由地方支應2600萬元，包括鎮公所2000萬元、縣府補助600萬元。

徐玟玲表示，工程接水點起點從湖口鄉祥喜路開始，接石門水庫自來水管線，由地勢較高的北平里由北向南往南平里延伸。此次前期工程將新設加壓站2處、100立方公尺配水池2座以及埋設約200公釐DIP管線800公尺長。

第1期工程則預計埋設200公釐DIP管線1734公尺長，埋設100公釐DIP管線5092公尺長，埋設20公釐HIP管線390公尺長，新設兩組減壓閥，若5月中順利開工，預計年底完工，北平里接水受益戶數58戶。

新埔鎮代表會主席王增基也要求鎮公所未來每年編列2千萬配合款支持偏鄉自來水，因為新埔還有偏鄉如寶石、新北、清水里等地區沒有自來水可以喝。

南平里長劉守森也再度陳情，旱季根本沒有井水可用，希望第3、4期工程可以一起施作，不要讓南平居民再等4年這麼久。

立委徐欣瑩表示，替偏鄉爭取自來水普及是她過去擔任立委迄今致力的工作，目前中央正研提從明年起到2029年、最新的「無自來水地區供水改善第5期計畫」，除加強普及率，也研議補助家戶濾水器。未來她將繼續替南、北平2里爭取第2期到第4期的經費，讓這區223戶鄉親早日有水可用。

偏鄉 新竹 石門水庫

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