高虹安率團參訪越南台商企業 強化竹市與越南台商連結

新竹市長高虹安昨率竹市消防局義消團出訪越南峴港，這次出國行程也安排與越南當地台商進行交流，高虹安今與多名市議員參訪台商正興活塞公司位於越南廣南省墊南墊玉工業區的工廠，高說，希望這次參訪能進一步加強市府與越南台商的交流與合作。

高虹安率竹市義消出訪越南，主要是慰勞並獎勵新竹市義消榮獲全國義消體技能交流活動亞軍，同時安排與越南當地台商進行交流，並參訪當地台商工廠。

高虹安表示，正興活塞公司成立於1973年，是台灣活塞產品的代表性品牌，不僅擁有完整且成熟的活塞生產製程，更提供涵蓋日系及歐美系汽柴油車種的各式活塞，多年來為台灣爭取大量外匯，也讓世界看見台灣汽車零組件工業的硬實力。