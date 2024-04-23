苗縣府第二波人事「2成科長調動」 鍾東錦：培育正副局處長人才

苗栗縣長鍾東錦上任後第二波重要人事異動，4、5月約有2成的局處科長異動，鍾東錦認為是「非常重要的動作」，科長調動可以換位思考，培育未來正、副局處長的人才。

鍾東錦前年上任，縣府團隊維持穩定，今年3月1日因成立原住民族及族群發展處，計畫處併入行政處，有第一波重要人事異動，4、5月以科長為主的調動，縣府人事處統計縣府有78名科長，有15人至20人調動，陸續作業中。

今天縣務會議，鍾東錦布達新任苗栗縣肉品市場總經理洪志彥，鍾東錦表示，前總經理邱廷岳辭職，洪是中央大學碩士、東海大學博士候選人，歷欄過頭份鎮公所、苗栗縣議會、苗栗縣政府機要人員，資歷通過審查，擔任肉品市場總經理。

這波科長調動，衍生出久任與專業之間的議論，鍾東錦受訪指出，縣府的工作，除了工程專業以外，其他的行政作業，沒有專業到一定要相關科系，而且吸收知識很簡單，也很鼓勵去進修，好的領導人才，他覺得不僅要專業，而且是要通才。

鍾東錦說，調動最大的考量，也是非常重要的工作，培育正、副局處長優秀人才，所以5年以上同一職務的科長就盡量調整，科長如果只是在一個位置上，思考就會太本位，異動以後會換位思考，將來如果當了局處長，如果跨局處的事情都處理過，對事情的解決與了解，會有獨到的方法，也許就可以幫助縣府解決很多困難。