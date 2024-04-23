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桃園第一家無障礙運輸社企上線 障礙者或長者出外更方便

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（左）出席台灣無障礙汽車公司成立上線，服務桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左）出席台灣無障礙汽車公司成立上線，服務桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影

北台灣無障礙運輸產業工會在桃園輔導成立台灣無障礙汽車公司，成為桃園第一家無障礙運輸的社會企業，自4月起上線服務，輕度肢障的該工會理事長林垂穎今天上午表示，他曾住院半年深刻體會無法走出戶外的痛苦，為提供無障礙車輛，讓行動不便者方便出門，在桃園成立無障礙運輸社會企業，邀請障礙者及照顧家屬當司機，打造無障礙友善城市。

這項「台灣有愛．桃園無障礙」共建無障礙友善城市新紀元活動，台灣無障礙汽車公司成立進駐桃園服務，桃園新市副市長蘇俊賓、福特六和汽車銷售處長謝佩璇共同出席，包括輪椅夢公園理事長陳國嘉、氣球身障街頭藝人劉炫成等10位行動行動不便朋友，一起見證台灣無障礙運輸產業的新起點，該公司由福特六和汽車優先提供「旅玩家」無障礙車型，從4月上線服務，提供10輛福特新型無障礙車輛上路， 服務更多身障者、行動不便長者及銀髮族運輸使用、勇敢踏出家門，與外界有更多互動接觸。

蘇俊賓表示，長期照護接駁是所有身心障礙者最需要，也是最關鍵的最後一哩路，包括無障礙坡道、大樓公寓內的無障礙空間，無障礙交通很少針對無障礙需求者量身訂做，這次許多熱血司機及對長照有經驗的夥伴成立無障礙車隊，希望藉由他們的專業及政府部門協助，讓身心障礙者往後旅遊、出外、就醫，都可以有更好的選擇。

林垂穎表示，桃園市無障礙計程車約75輛、復康巴士180輛，要服務10萬名身障者及行動不便長者，該工會原本在雙北服務，如今跨足桃園市，以社會企業模式成立經營，工會旗下約100名司機外，包括障礙者和照顧障礙家屬擔任司機，提供輪椅族、身心障礙者上下車及乘車安全舒適性，打造安全、舒適的無障礙交通運輸環境。

福特六和汽車處長謝佩璇表示，今天為台灣無障礙運輸產業的起點，盼能從桃園出發，為台灣無障礙移動需求努力，讓最需要幫助的人，擁有真正無障礙的生活。

台灣無障礙汽車總經理李博銓表示，無障礙交通的推動有賴許多熱心朋友，為讓日後每一位有需要的人投入，歡迎有耐心、有熱情的長照司機一起加入該公司運輸行列。

參與見證的輪椅夢公園理事長陳國嘉表示，北台灣無障礙運輸產業工會對雙北無障礙運輸服務幫忙很大，桃園是第一個成立這樣的公司，他是樂觀其成，現在障礙者辦活動，復康巴士要租、要預約都相當麻煩，造成活動困擾，無障礙汽車可以送到活動地點、送到家服務，對障礙人士有很大幫助。

桃園市副市長蘇俊賓（左二）出席台灣無障礙汽車公司成立上線，服務桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左二）出席台灣無障礙汽車公司成立上線，服務桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影
台灣無障礙汽車公司進駐桃園上線服務，提供桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影
台灣無障礙汽車公司進駐桃園上線服務，提供桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（前排右二）出席台灣無障礙汽車公司成立上線，提供桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（前排右二）出席台灣無障礙汽車公司成立上線，提供桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左一）出席台灣無障礙汽車公司成立上線，服務桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左一）出席台灣無障礙汽車公司成立上線，服務桃園行動不便或長者出外更加便利。記者曾增勳／攝影

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