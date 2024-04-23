大矽谷計畫傳後龍出局？ 鍾東錦：還有50%機會納入

苗栗縣推動桃竹苗大矽谷計畫，縣府提報後龍科技產業園區儲備產業用地案，傳出初步出局，縣議員鄭秋風、林寶珠今天請命，也為後龍叫屈，縣長鍾東錦回應還有50%機會，地方一起努力爭取。

縣議會今天臨時會，鄭秋風、林寶珠詢問鍾東錦，指出大矽谷是國家重大建設，後龍鎮要搭順風車，納入後龍科技園區，縣府也盤點提報，但傳出國家科學及技術委員會等單位，初步排除後龍鎮。

鄭秋風、林寶珠說，後龍鎮於先前銅鑼科學園區擇定地點出局，還有遠雄健康生活園區案胎死腹中，一再錯過重大建設，竹南、頭份近年來發展快速，大矽谷計畫最適合的地點應在後龍鎮，迎頭趕上發展。

兩人指出，後龍鎮有高鐵、台鐵設站，且國道3號、台1線、台61線、台72線等交通便利，如果重啟後龍科技園區納入大矽谷計畫，可以帶動周邊苗栗市、西湖鄉、造橋鄉等地發展，希望政府重視。

鍾東錦回應表示，立委陳超明、邱鎮軍及縣府等單位，提具3塊土地約1000公頃，爭取納入大矽谷計畫，但還是要行政院核定，且必須盤點產業需求，滾動式檢討，後龍科技園區案還有一半機會，將來國科會等相關會議，希望議員出席表達地方心聲。