最暖心的焢窯香 苗栗家扶邀認養兒少、雙方眷屬相見歡

苗栗家扶中心為感謝認養人長年對認養兒少的付出，協助認養人與認養兒少跳脫出平時僅止在書信上的交流、生活分享，今年舉辦「堆疊焢窯香，築起我們的家」相見歡活動，21日吸引54位認養人邀請認養兒少、雙方眷屬共152位參與，現場傳出陣陣最暖心的焢窯香，增進彼此情感的連結。

中心主任湯鳳琴說，苗栗家扶自59年6月成立，持續性的針對縣內經濟弱勢家庭提供服務，截至今年4月止，苗栗縣18鄉鎮共扶助912戶、1650名經濟弱勢家庭的兒少，總計有4685名認養人每個月提供兒少經濟上的協助；這次相見歡吸引54位認養人，並邀請認養兒少、雙方眷屬共152位，總計206名參與。

現場結合焢窯、冰箱磁貼DIY活動，並設計趣味互動遊戲，讓與會的認養人與孩子們一起同玩於自然環境，體驗懷舊鄉下農村生活模式，並品嘗自己動手製作的客家草仔粿，交流生活近況合影紀念。