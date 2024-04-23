新竹茄苳景觀大道實體分隔島易釀車禍 議員建議取消

新竹市茄苳景觀大道是市區重要交通樞紐，該處設有快慢車道實體分隔島，不過，市議員劉崇顯發現，民眾開車行經景觀大道與客雅大道路口，欲從客雅大道右轉景觀大道的車輛容易與機慢車發生碰撞，這種道路工程設計存在不良風險，建議市府應取消景觀大道上平面車道的快慢分隔島，藉此減少車禍發生。市府交通處回應，會與顧問公司商討，分析後研議如何改善。

市府交通處長倪茂榮指出，針對議員提到茄苳景觀大道、客雅大道路口設計，該路段配置從前市長蔡仁堅時代完成後延續至今，一直運作到現在，近期突然發生類似狀況。

為了解實際情形，倪茂榮說，他已與交通處人員到現場會勘，經了解，主要是因該路段車流增加，至於是否縮減分隔島或調整車道配置，會請顧問公司再做比較詳細的分析，後續會再研議，需要改善的部分也會立即著手改善。

茄苳景觀大道是新竹市區通往香山區的主要道路之一，劉崇顯說，他上周經過茄苳景觀大道與客雅大道路口遇上一起車禍，當時，一輛轎車準備從客雅大道右轉景觀大道，卻與景觀大道上機慢車道的直行機車發生碰撞，幸好傷者自行起身上救護車，並無大礙。

劉崇顯指出，這起車禍肇因看似是轉彎車未禮讓直行車，事實上則是顯示出道路工程設計上的瑕疵，當轎車右轉準備匯入景觀大道時，得跨越寬度相對大的慢車道，才能切進汽車才能走的快車道，加上有快慢實體分隔島的關係，使汽車能切入的緩衝距離非常短，導致右轉汽車只能在短距離內急加速橫跨兩車道，進而增加與慢車道機車的碰撞風險，分隔島上植栽也導致駕駛視野不佳，將提升車禍發生率。

劉崇顯說，在景觀大道的標線重繪前，他就曾針對此問題要求交通處注意，市府應檢討或取消景觀大道上平面車道的快慢分隔島，增加右轉匯入的緩衝距離，以減少車禍的風險，也要全面檢視機慢車道設計的合理性，不要等到更嚴重車禍發生後才亡羊補牢的改善。

另外，市議員施乃如也在議會提案，建請交通處立即規畫客雅大道右轉茄苳景觀大道車流，與景觀大道機車道動線衝突的改善方案。