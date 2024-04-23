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竹縣桐花祭4亮點 4路線旅遊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹縣桐花祭「新竹遶桐花」主活動在十二寮休閒農業區，4月27日及5月4、5日登場。記者巫鴻瑋／攝影
竹縣桐花祭「新竹遶桐花」主活動在十二寮休閒農業區，4月27日及5月4、5日登場。記者巫鴻瑋／攝影

竹縣桐花今年首推賞花景點在峨眉湖畔的十二寮休閒農業區，縣長楊文科等人昨天邀請全國民眾來賞花，客委會並且推出「桐花花況預測平台」，追花不會錯過。

客委會桐花花況預測平台十二寮花況已經達盛開期，明天即進入花期尾聲，縣府也推薦關西馬武督探索森林或新埔巨埔步道，預計5月初都會到盛開期，楊文科、客委會副主委周江杰等人，昨天啟動新竹縣桐花系列活動。

楊文科表示，今年桐花祭有4大亮點，在地接待、在地創生、在地青年及在地體驗作為活動主軸，讓民眾可以沉浸在豐富的自然湖光山色，4月27日及5月4、5日「新竹遶桐花」主活動在十二寮登場，遊客可以體驗花樹下茶席、桐道流水麵線、踏雪尋螢等活動。

縣府文化局還規畫桐花小旅行，4條路線分別是「新埔文學茶桐花行旅」、「來里山動物家－野步橫山療癒桐花之旅」、「關西橫山野步賞桐」，及「關西古蹟巡禮賞桐趣」，即起至28日分梯次出發。

周江杰表示，客委會成立時將油桐花作為客家文化象徵，表達客家族群對大自然的惜福感恩，油桐花一年比一年提早開花，但無論是「五月雪」或「四月雪」，都希望民眾能找時間前來客庄賞花、認識客家文化，還能享用客家米食，如艾粄、菜包，別有一番風味。

客委會 客家文化 桐花祭

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