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慘！苗栗蜂蜜產量不到2成 桃園減產2成

聯合報／ 記者吳傑沐朱冠諭／連線報導
今年荔枝、龍眼開花率偏低，桃園市農業局預估，蜂蜜產量將減少2成。圖／桃園市農業局提供
今年荔枝、龍眼開花率偏低，桃園市農業局預估，蜂蜜產量將減少2成。圖／桃園市農業局提供

今年氣候異常，中南部荔枝、龍眼開花率偏低，因此苗栗縣蜂蜜產量不到往年2成，歷年來最慘，桃園市預估減產2成，蜂蜜價格幾乎翻倍，但賣完就沒了，第三代蜂農吳浚銨慘賠80多萬元，欲哭而無淚。

苗栗有7個蜂蜜產銷班，約百戶養蜂人，養蜂約1萬2000箱，桃園市5個養蜂產銷班、7000多個蜂箱，其中苗栗縣年產純蜜約有6000萬元產值，蜂農每年3、4月間到中南部放置蜂箱採蜜，苗栗縣頭份市農會養蜂班班長徐陳森說，今年受到氣候異常，溫度忽高忽低，荔枝、龍眼花開不好，造成採蜜品質不佳，甚至無蜜可採。

桃園市政府農業局農務科長張瓊霙說，桃園主要養蜂的地區在沿海的觀音、新屋，當地蜜蜂主要以咸豐草作為蜜源，相對來說影響較小，不過平鎮及復興區的養蜂人家受中南部荔枝龍眼開花率影響仍深，預估今年蜂蜜產量將減少2成。

「今年是歷年來最慘」！苗栗縣農會總幹事鍾金光說，今年荔枝、龍眼開花率僅往年3、4成，蜂蜜產量不到往年2成，僅約6、7萬斤蜂蜜（純蜜）左右，以致年年舉辦的蜂蜜評鑑活動也被迫停辦。

吳浚銨三代養蜂92年歷史，目前有300箱蜜蜂，剛從中部放養回來，他說，今年收成1成不到，以前一罐650公克，4、500元之間，今年開賣就800元，雖然價高仍供不應求，但產量少，賣完就沒貨了。

吳浚銨夫妻同工出門，還要養3個小孩，其中2個在念大學，很花錢，每年全仰賴蜂蜜收成，但靠天吃飯，今年沒賺還倒賠這麼多，確實都想哭了。

桃園 荔枝 蜂蜜

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