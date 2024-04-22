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暖冬花開少...蜂蜜減產苗縣評鑑喊停 當地農會嘆：採蜜狀況不佳

中央社／ 苗栗縣22日電
苗栗縣整體蜂蜜產量不及往年的2成左右，苗栗縣政府除透過立委陳情爭取中央將養蜂災損納入天然災害救助辦法，今年度蜂蜜評鑑也被迫喊停。示意圖／ingimage
苗栗縣整體蜂蜜產量不及往年的2成左右，苗栗縣政府除透過立委陳情爭取中央將養蜂災損納入天然災害救助辦法，今年度蜂蜜評鑑也被迫喊停。示意圖／ingimage

暖冬中南部龍眼、荔枝開花率偏低，苗栗縣整體蜂蜜產量不及往年的2成左右，苗栗縣政府除透過立委陳情爭取中央將養蜂災損納入天然災害救助辦法，今年度蜂蜜評鑑也被迫喊停。

苗栗縣農會今天偕同頭份、苑裡、公館、銅鑼等鄉鎮市農會代表在苗栗縣政府舉行「蜂蜜減產，協助蜂農」記者會，苗栗縣長鍾東錦、國民黨立委邱鎮軍、立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐等人共同為蜂農發聲，盼農業部盡速修正農業天然災害救助辦法，協助蜂農度過難關。

頭份市農會理事長徐陳森表示，苗栗縣有7個鄉鎮農會成立蜂蜜產銷班，班員約100名，養蜂箱數約1萬2000箱。每年花期蜂農帶著蜂箱南下展開遊牧民族式生活，前往中、南部龍眼及荔枝產區放養蜜蜂採蜜，但今年因氣候異常，開花率偏低僅3至4成，導致蜂蜜產量銳減。

徐陳森說，蜜蜂授粉對農業發展扮演不可或缺重要角色，相較於龍眼、荔枝陸續申請農業天然災害現金救助，高度依附農作生長的養蜂產業，至今卻仍未能比照納入補助。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，由於龍眼、荔枝較大產區多在中南部，苗栗縣蜂農須耗費更多移動成本載運封箱，今年花開得少，蜜蜂全擠在同一棵樹，採得花蜜量少，扣除蜜蜂自己食用，能提供給蜂農採收的量幾乎不到往年的2成。

他指出，有蜂農反映以往50箱蜜蜂採收5天可以採500斤（桶）蜂蜜，且可連續採5次；今年100箱要採8天到10天才能產500斤蜂蜜，而且只能採1次，好一點的可以到2次，之後便無蜜可採。

鄭年鈞說，原定今年度全縣龍眼蜜評鑑今天起受理報名，但經詢問各農會、蜂農後，都面臨採蜜狀況不佳、產量銳減窘境，有參加評鑑意願的蜂農寥寥無幾，因此，今年評鑑被迫喊停。至於今年蜂蜜價格是否調漲，仍要視蜂農各自意願。

鍾東錦表示，苗栗養蜂產業居重要地位，因開花不佳、採不到蜜，連蜂蜜評鑑都辦不成，可說是損失慘重，衝擊蜂農生計，透過邱鎮軍、陳超明向中央積極爭取，並期盼農業部盡速修訂辦法，幫助蜂農減少損失。

台中、苗栗等地出現蜂蜜減產訊息，農業部農糧署副署長姚志旺今天表示，去年12月到今年2月暖冬，後續開花變少所致，農業部研議現金救助。

蜂蜜 農會 鍾東錦

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