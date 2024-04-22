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竹縣廚餘廠修復估5月重啟 盼垃圾暫置最多減3成

中央社／ 新竹縣22日電
新竹縣環保局今天表示，估5月重啟已修復設備的廚餘處理廠，盼在垃圾焚化爐商轉前的過渡期能減少垃圾暫置量最多3成，圖為新竹縣環保局長蕭宏杰。記者黃羿馨／攝影
新竹縣環保局今天表示，估5月重啟已修復設備的廚餘處理廠，盼在垃圾焚化爐商轉前的過渡期能減少垃圾暫置量最多3成，圖為新竹縣環保局長蕭宏杰。記者黃羿馨／攝影

新竹縣環保局今天表示，轄內每天生活垃圾量約280噸，其中廚餘占10%至30%，估5月重啟已修復設備的廚餘處理廠，盼在垃圾焚化爐商轉前的過渡期能減少垃圾暫置量最多3成。

新竹縣新豐垃圾掩埋場發生多次火警，新竹縣環保局長蕭宏杰今天接受中央社記者訪問指出，經針對各鄉鎮市收回的垃圾進行組成分析，廚餘占10%至30%，占比偏高，且垃圾堆置容易發酵、產生熱，提升自燃機率。

蕭宏杰表示，縣內有2座廚餘處理廠，分別有4噸及12噸的處理量能，2022年9月因固液態分離機壞損時，承攬業者不僅沒有維修，還未依合約規定自行撤離，導致全縣的廚餘至今仍無法正常回收後處理，造成縣內每日生活垃圾加入廚餘後達280多噸。

他指出，已依採購法公告落跑的業者為不良廠商，另編列經費將固液態分離機完成修復，4月底將公開招標辦理評選新的廠商代為操作，預計5月可重啟廚餘廠，盼有效減少每天產出生活垃圾的10%至30%，減少縣內垃圾暫置量。

有關新竹縣焚化爐興建案，蕭宏杰表示，整體進度持續推進，預計今年底可投料試車、明年中開始商轉，屆時將可大幅減少垃圾堆置量。

新豐掩埋場曾於民國110年12月間、111年7月間、112年7月間、今年1月及4月等發生多次大型燃燒事件。

廚餘 新竹 環保局長

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