世界地球日 高鐵桃園站贈1200株台灣原生樹苗

台灣高鐵公司響應0422「世界地球日」，今天在高鐵桃園站送出1200株台灣原生樹苗，吸引旅客熱情響應，發送樹苗為毛胡枝子、越橘葉蔓榕、山櫻花及流蘇等台灣常見原生植物。

高鐵桃園站下午發布新聞稿表示，今天與農業部林業及自然保育署舉辦「共植美好」贈樹苗活動，現場還邀請樹醫生講解植樹知識、栽植教學，增加民眾對台灣原生植物的認識，更號召高鐵員工熱情參與，齊心推廣台灣原生植物栽植。

「共植美好」贈樹苗活動，高鐵桃園站指出，發送的樹苗為毛胡枝子、越橘葉蔓榕、山櫻花及流蘇，贈送的樹苗都使用可分解的紙漿育苗盆或是生物全分解育苗盆盛裝，方便旅客移植。

由於贈送的樹苗為台灣常見原生植物，高鐵桃園站表示，生長條件適合台灣氣候環境且抵抗病蟲害能力較強，可提供動物及昆蟲最適合的棲息場所，更能維持生態平衡。

高鐵桃園站指出，台灣高鐵積極推廣無紙化車票，鼓勵民眾多走路、多搭乘高鐵等大眾運輸工具，實現健康減碳生活態度，台灣高鐵歡迎旅客共同植樹綠化環境，響應政府「2050淨零碳排」目標。