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苗栗生態薪水 新規不餵遊蕩犬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府發放巡護監測給付「生態薪水」，民眾去年在後龍鎮拍到石虎母子同框。圖／苗縣府提供
苗栗縣政府發放巡護監測給付「生態薪水」，民眾去年在後龍鎮拍到石虎母子同框。圖／苗縣府提供

苗栗縣2年多來通報逾30隻野生動物遭犬殺，新一年「生態薪水」申請，特別列入不餵食遊蕩犬（貓）、不放養家犬（貓）等承諾事項，加強力道防止野生動物喪生犬口。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷昨表示支持，他指出，因保育石虎領取生態薪水，基本認知就是不餵食遊蕩犬，並不因此增加遊蕩犬福利，可減少與野生動物衝突；至於不放養家犬，落實恐有問題，但也是應有的認識。

苗縣府統計2022年共16隻穿山甲、13隻山羌、4隻石虎、2隻白鼻心及藍腹鷳、山豬各1隻犬殺。

農業部林保署2019年起補助縣府辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，發放生態薪水，包括友善農地給付、巡護監測給付和自主通報給付。縣府指出，農友或社區申請友善農地、巡護監測給付，須承諾不餵食遊蕩犬（貓）、不放養家犬（貓），發現外來種斑腿樹蛙、綠鬣蜥、小花蔓澤蘭，協助移除並通報。

去年生態薪水有111名農友參加友善農地給付，面積117公頃，51名監測到石虎，發出227萬；28隊參加巡護監測給付，25隊監測到石虎，發出384萬；自主通報48戶，13戶監測到石虎，發出27.4萬，石虎萌樣或母子入鏡，顯現保育部分成效。

石虎 薪水 農地

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