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新豐茄苳溪淪為泡泡河 死魚逾1公噸

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣茄苳溪前天出現大量魚屍，至少綿延1、2公里。圖／竹縣環保局提供
新竹縣茄苳溪前天出現大量魚屍，至少綿延1、2公里。圖／竹縣環保局提供

新竹縣新豐鄉茄苳溪前晚出現大量白色泡沫，疑遭不肖業者排放廢水，不但刺鼻，還有大量魚群死亡，初估魚屍至少綿延1、2公里，環保局仍持續追查元凶，新豐鄉公所清潔隊昨打撈死魚，清理量超過1公噸；經清理和巡查，茄苳溪昨已無異常泡沫。

新豐鄉松林村長鄭杉明前天獲報後，與代表甘淑娥到場查看。鄭杉明指出，當時鳳蓮市場旁的大排水溝有許多白色泡沫，泡沫也蔓延茄苳溪多處溪面，很多魚群在水裡掙扎翻滾，空氣也瀰漫著刺鼻臭氣。

鄭杉明說，茄苳溪是新竹工業區廢水放流管道，已很久未受汙染，大家懷疑這次如果不是不肖人士偷倒毒廢液，就是工業區汙水處理廠出問題。

新豐鄉公所清潔隊昨早動員清除死魚，發現魚屍至少綿延1、2公里，從省道台1線一路往茄苳溪出海口而去，數量驚人。

環保局表示，現場雖有白色泡沫，但茄苳溪是工業廢水放流管路，溪水本身導電度較高且有異味，酸鹼值採檢報告約7.02，導電度也與平時差不多，已採水檢驗不明重金屬和其他汙染物。

環保局說，昨派員從新竹工業區國強街與榮光路口至工業區放流口向下游巡查可能排放點，並沿工業三路、文化路、自強路方向清查各廠後方排水溝渠，由於排水溝渠兩側大量雜草，將請工業區協助清查是否有偷排汙水管線。

排水溝 新竹 環保局

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