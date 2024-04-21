科技執法再提升！竹市啟動「靜城專案2.0」 三箭齊發

車輛違法改裝排氣管，不但是噪音來源，排煙不合格更增加環境負荷，為提高管制強度，新竹市環保局今宣布推動升級版靜城專案2.0，會以「主動強力稽查加重處分」、「全國首創車載式六合一智慧監測科技執法」、「提供改裝排氣管免費認證」等項目，三箭齊發改善噪音、提升空氣品質。

環保局表示，靜城第一支箭為「主動強力稽查加重處分」，市府將針對夜間時段（晚上10點至隔日上午6點）或特定噪音管制區（學校、圖書館、醫療機構周界外50公尺內）進行機動車輛稽（攔）查，超過噪音管制標準者，將直接裁罰最高金額3600元。環保局固定每月與警察局及監理站聯合攔查至少5場次，加強取締轄內不當改裝車輛製造噪音與飆車噪音情形，目前已累積加重裁罰案87件，開罰26萬1000元，有效減少夜間車輛呼嘯噪音，使民眾有感。

第二支箭為「全國首創車載式六合一智慧監測科技執法」，透過智慧治理科技執法技術，同步提升軟硬體雙重量能，利用科技監控，提高篩選高噪音車輛的準確性，落實智慧治理。目前已於光復路二段、中華路五段、竹光路、西濱路、明湖路及關東路上6處陳情熱點設置固定式聲音照相設備，守護民眾居家安寧。

環保局說，市府去年12月打造2台全國首創「車載式六合一」，利用廂型車執行「拍攝柴油車、拍攝機車、AI判煙、聲音照相、篩選改管、微感器」共計6項噪音及空汙取締相關作業，不分晝夜於陳情熱點進行監控，目前共出勤42場次84天，拍攝51萬857輛次，其中AI判定為改裝管且經人員比對再度改管者共86件，違反噪音管制法告發處分共173件，開罰25萬2000元，有效打擊違法改管族。

第三支箭為「提供改裝排氣管免費認證」，明年起中央新制規定，機車改裝使用非環境部認證的排氣管，除將受罰以外，車主必須「自費」至國家環境研究院認證的6家噪音實驗室檢測。為輔導改管車主符合噪音管制標準，今年可免費至環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」平台進行登記 ( https://gov.tw/Uyx )，由環保局進行機車改裝排氣管認證，並加驗機車排氣檢驗，雙重降低改裝車噪音及空污情形。

環保局表示，除了噪音車輛外，空氣汙染佔據第一屬車輛排放汙染，而其中柴油車輛排放細懸浮微粒的量較多，藉由車載式六合一進行車牌辨識，進而通知柴油車到檢，可以降低汙染排放量。柴油車透過車牌辨識系統共辨識逾4000輛次，一年內未完成檢驗600輛，其中透過AI判煙，共辨識7輛疑似高汙染車輛。燃油機車透過車牌辨識系統共辨識逾15.3萬台次，其中未完成定期檢驗超過7000輛，後續皆依規裁處。