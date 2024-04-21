高虹安率團出訪越南遭批奢華 義消發聲了「一晚2500元比台灣便宜」

新竹市長高虹安22日將與義消團隊出國到越南峴港考察四天，引來議員質疑此趟行程動用第二預備金，不符財政紀律、這次行程就是純娛樂活動，聽說第一晚下榻的飯店大廳金碧輝煌；消防局指出，為獎勵竹市義消榮獲全國競技大賽亞軍，市府循往例以二備金獎勵義消選手出國，過往林政則、許明財、林智堅等前任市長皆採相同模式辦理。

義消選手魏聖議、麥榮華今表示，市長陪同義消行程，這象徵市府肯定義消獲獎，市府高度重視義消，大家都很開心；「憑什麼以前市長都可以陪同出訪表達高度重視，今年就不行呢？」

魏聖議、麥榮華還說，這次出國地點由義消討論決定，具體由旅行社安排，歷年來都是這樣執行，今年也沒有例外。至於議員所指越南峴港的房間，實際上該房型含早餐約新台幣2500元，比國內一般旅店便宜，且行程與前梯次3月出團是一樣的，大家都知道，一般旅行社提供的行程文案說明都會寫的比較吸引人，並非奢華行程。

魏聖議說，據他所知高虹安市長的出國待遇包含食宿交通，都與義消相同，且高出國搭乘的艙等也與義消們一樣是經濟艙。而前市長林智堅搭乘的是商務艙，高市長有特別交代要改為經濟艙，跟所有團員都是相同待遇。

消防局指出，全國競技大賽每兩年舉辦一次，去年竹市義消獲全國亞軍的佳績，因此高虹安特別撥用第二預備金辦理這次獎勵旅遊案，獎勵犧牲奉獻、為竹市辛苦訓練爭取佳績的義消夥伴們。另外，高虹安於此次行程中也安排招商考察行程，積極引介企業投資竹市，促進竹市經濟生態。

消防局說，過去歷任市長率竹市義勇消防人員出國考察獎勵案，相關經費皆以第二預備金支應，主因義消競技比賽成績並無法預測，必須於該年度賽後才能知道成績，因此通常並不會預先編列預算，歷任市長皆以二備金來獎勵補助，也都符合規範。義消們為感謝市府經費支持，也援例會請消防局協助邀市長抽空陪同義消們前往，給予慰勉及鼓勵，歷任市長也都循例抽空陪同前往，這次並非首例或特例。

市議員劉崇顯說，高虹安用第二預備金前往，如此符合緊急災害名目嗎？高虹安除去越南，今年還安排韓國和新加坡考察行程，上任不到一年半已到過日本及美國，這樣能專注市政工作嗎？

市議員楊玲宜說，高虹安被抓包是跟團出遊，就改口是為了招商公務出訪，請問陪同高虹安出訪招商的局處同仁有哪些？攤開六天五夜的越南峴港行程，就是純娛樂活動，聽說第一晚下榻的飯店大廳金碧輝煌，位於29樓的無邊際泳池還有24K金磚的牆面，極度奢華享受。

楊玲宜說，高虹安要享受民膏民脂前，先思考如何爭取回來因為工期延宕被中央收回近2億元的補助款（展演中心1.7億、香山綜合運動館3500萬）市庫收入瞬間少了2億元，高虹安還欠市民一個交代。