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囤房稅2.0 桃園估少5千萬稅收

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

囤房稅2.0今年7月實施、明年5月開徵，非自用住宅稅率將調高到2%至4.8%，差別稅率由各縣市訂定，地方關切修訂進度。桃園市地稅局表示，目前粗估整體稅收損失5千萬元，桃園市將比照中央基準調整，可由中央補足稅收損失，差別稅率待財政部相關法規頒布後研擬。

桃園市房屋稅徵收自治條例前年修法，自住房屋及房屋作為公益出租維持每戶1.2%，持有5戶以下非自用住宅每戶課徵2.4%，6戶以上每戶課徵3.6%。

由於中央頒布非自用住宅稅率調高到2%到4.8%，桃園市多名議員不分黨派都關切，囤房稅2.0對桃園稅收的影響，並要求市府加快修訂自治條例作業。

桃園市地稅局長姚世昌說，雖然非自用住宅稅率最高會徵收到4.8%，但是針對擁有7戶非自用住宅者課徵，影響層面不大。

不過，姚世昌也說明，囤房稅2.0將單一自住的房屋稅從1.2%降低到1%，桃園符合單一自住約37萬戶，若都有設稅籍，房屋稅在2.0上路會減少5千萬元稅收。但中央規定地方若是按照財政部公告基準修訂自治條例後，可由中央補足損失，因此桃園市將朝中央規定方向調整。

地稅局補充，配合囤房稅2.0上路，桃園已著手修訂相關自治條例等未涉差別稅率部分內容，後續待財政部訂定相關法規，再調整擬定差別稅率。

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