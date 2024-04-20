高虹安率義消出訪越南動用二備金遭質疑 竹市消防局回應了

新竹市長高虹安下周將隨義消出國前往越南，市議員劉崇顯質疑此趟行程動用第二預備金，不符財政紀律。竹市消防局今晚回應，過去歷任市長率竹市義勇消防人員出國考察獎勵案，相關經費皆以第二預備金支應，原因在義消競技比賽成績並無法預測，必須於該年度賽後才能知道成績，因此以二備金獎勵補助，也都符合規範。

竹市府昨天說明，市長高虹安下周4月22日至25日，將率竹市義勇消防人員赴越南參訪考察，此次考察為新竹市義消榮獲全國義消體技能交流活動亞軍的獎勵案，為慰勞義消選手們的辛勞，屆時也特別安排了招商引資行程，會由多名議員陪同。

依據新竹市政府去年送進議會審議的今年度預算規畫，出國考察預算所列的國家為南韓、新加坡，共300多萬元。市議員劉崇顯在臉書發文質疑，何以動支具緊急意義的二備金出訪越南考察，符合高虹安標榜的財政紀律嗎？呼籲高應留在國內專注市政。

新竹市消防局今晚回應說明，義消競技比賽成績無法預測，必須於該年度賽後才能知道成績，因此通常並不會預先編列預算，經查過去歷任市長率竹市義勇消防人員出國考察獎勵案，相關經費皆以第二預備金支應予以獎勵補助，也都符合規範。

消防局也說明，全國義消競技大賽每2年舉辦1次，因疫情停辦4年，去年竹市義消獲全國亞軍，因此高虹安市長特別撥用第二預備金辦理獎勵旅遊案，獎勵犧牲奉獻、為竹市辛苦訓練爭取佳績的義消夥伴們。歷任市長都曾有陪同前往，並非首例或特例。

高虹安今天受訪表示，下周出國是循歷任市長往例安排，為了不枉此行，自己到了越南也會跟在地台商安排相關會議，積極討論招商引資可能性，預計與越南在地30多名位台商會面，多名市議員也會隨團。