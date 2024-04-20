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新竹動物園與六福村動物園締結姐妹園 新老虎名字出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安、六福旅遊集團總裁暨財團法人莊福文化教育基金會董事長賴振融今天公布新老虎名字「睏寶」。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安、六福旅遊集團總裁暨財團法人莊福文化教育基金會董事長賴振融今天公布新老虎名字「睏寶」。記者張裕珍／攝影

新竹市立動物園今天下午與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽約締結為姐妹園，未來將強化醫療、照養與專業人才培訓等交流合作，攜手提升動物福利。今天簽約儀式，也揭曉新竹市立動物園年初從六福村借展而來的孟加拉虎命名票選結果，最高票為「睏寶」，符合老虎晝伏夜出的習性，正式成為動物園的一員。

新竹市立動物園歷史悠久，早期為新竹公園內兒童遊樂園附設的動物園區，後經擴充修建調整為開放空間及生態籠舍，並陸續與台北市立動物園、奧克蘭動物園、高雄壽山與日本東武動物園締結姐妹園，今天與六福村動物園締結簽約，為第5個姐妹園。

新竹市立動物園指出，新竹市立動物園與六福村都是大新竹地區重要的生命環境教育場域與野生動物救傷收容中心，互動向來密切頻繁，也都承載不少新竹人的回憶，雙方過去曾數次交換與借展動物園，包括昔日的動物明星孟加拉虎六福與來福，還有今年初加入動物園的孟加拉虎。

今天下午在新竹市長高虹安、六福旅遊集團總裁暨財團法人莊福文化教育基金會董事長賴振融見證下，分別由新竹市立動物園園長楊礎遠、六福村主題遊樂園總經理葉忠岳代表簽約締結姐妹園。竹市動物園吉祥物河馬「樂樂」、六福村吉祥物「哈比」、「哈妮」也到場跳舞炒熱氣氛，吸引小朋友目光。

葉忠岳說，六福村在1989年轉型主題遊樂園後，仍舊保留野生動物園區塊，因為保育動物相當重要，能讓下一代能近距離接觸動物，與新竹市立動物園締結姐妹園代表理念結合，會持續堅持動物保育目標，也希望大家支持一起成為永續動物保育的力量。

市府產發處長許智堡說，六福村動物園是新竹市立動物園第5個姐妹園，除了持續維持地緣關係的友好合作交流，未來在專業人才培訓部分，會加強資源共享，當兩地在開課時，獸醫師都能參與交流，在活動部分也會互相邀請參與，豐富生命環境教育。

今年1月從六福村來到新竹市立動物園的孟加拉虎，日前剛滿6歲，園方近期舉辦票選命名活動，共有2384人投票，今天也公布票選結果，由「睏寶」以587票，擊敗波妞540票、萌萌517票、妮雅383票、貝貝357票勝出。兩園也推出互惠活動，即日起至8月底持動物園認養卡或六福村年票卡到對方園區紀念品部消費，可享95折優惠。

新竹市長高虹安、六福旅遊集團總裁暨財團法人莊福文化教育基金會董事長賴振融今天公布新老虎名字「睏寶」。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安、六福旅遊集團總裁暨財團法人莊福文化教育基金會董事長賴振融今天公布新老虎名字「睏寶」。記者張裕珍／攝影
竹市動物園吉祥物河馬「樂樂」、六福村吉祥物「哈比」、「哈妮」今天下午出席締結姐妹園簽約儀式，到場跳舞炒熱氣氛，吸引小朋友目光。記者張裕珍／攝影
竹市動物園吉祥物河馬「樂樂」、六福村吉祥物「哈比」、「哈妮」今天下午出席締結姐妹園簽約儀式，到場跳舞炒熱氣氛，吸引小朋友目光。記者張裕珍／攝影
竹市動物園吉祥物河馬「樂樂」、六福村吉祥物「哈比」、「哈妮」今天下午出席締結姐妹園簽約儀式，到場跳舞炒熱氣氛，吸引小朋友目光。記者張裕珍／攝影
竹市動物園吉祥物河馬「樂樂」、六福村吉祥物「哈比」、「哈妮」今天下午出席締結姐妹園簽約儀式，到場跳舞炒熱氣氛，吸引小朋友目光。記者張裕珍／攝影
新竹市立動物園今天下午與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽約締結為姐妹園，未來將強化醫療、照養與專業人才培訓等交流合作。記者張裕珍／攝影
新竹市立動物園今天下午與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽約締結為姐妹園，未來將強化醫療、照養與專業人才培訓等交流合作。記者張裕珍／攝影
新竹市立動物園今天下午與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽約締結為姐妹園，未來將強化醫療、照養與專業人才培訓等交流合作。記者張裕珍／攝影
新竹市立動物園今天下午與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽約締結為姐妹園，未來將強化醫療、照養與專業人才培訓等交流合作。記者張裕珍／攝影
新竹市立動物園今天下午與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽約締結為姐妹園，未來將強化醫療、照養與專業人才培訓等交流合作。記者張裕珍／攝影
新竹市立動物園今天下午與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽約締結為姐妹園，未來將強化醫療、照養與專業人才培訓等交流合作。記者張裕珍／攝影

六福村 動物園 高虹安

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