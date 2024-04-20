影／下周隨義消出訪越南4天遭民代質疑 高虹安：非玩樂行程

新竹市長高虹安下周將隨義消出國前往越南，引發在野議員批評是「出國爽玩」，認為應花更多時間留在新竹、專注市政，市議員劉崇顯也質疑動用第二預備金，不符財政紀律。高虹安今天下午出席活動後受訪，強調是循歷任市長往例，參與義消出國考察行程，屆時也將與越南台商會面爭取招商引資，並非玩樂行程，應正面看待。

竹市府昨天說明，市長高虹安下周的4月22日至25日，將率竹市義勇消防人員赴越南參訪考察，此次考察為新竹市義消榮獲全國義消體技能交流活動亞軍的獎勵案，為慰勞義消選手們的辛勞，屆時也特別安排了招商引資行程，會由多名議員陪同。

不過，高虹安又要出國消息一出，立刻引起民代關注，市議員劉崇顯翻出今年度市府預算書，表示市府今年預定要考察的國家是韓國、新加坡，2項預算合計約300多萬元，何以動支具緊急意義的二備金出訪越南考察，符合高虹安標榜的財政紀律嗎？

劉崇顯也認為，高虹安官司與各項爭議纏身，首長若需要轉換心情出國散心或許能理解，市府實在不必冠冕堂皇的說這是考察行程，說一個謊就需用另一個謊來圓，還是呼籲高市長應該要留在新竹，花更多時間專注在市政工作上，才符合市民的期待。

高虹安今天下午出席新竹市立動物園與六福村動物園簽訂姐妹園儀式，會後受訪表示，下周考察行程是起源新竹市義消團隊勇奪全國亞軍，消防局循往例安排此行，過去前市長林政則、許明財與林智堅也都有此關心基層義消，帶團出國考察的行程。

高虹安說，去年一獲知拿下殊榮，消防局便循前市長往例安排考察行程，自己也會在部分天數前往關心基層義消，為了不枉此行，自己到了越南會跟在地台商安排相關會議討論招商引資可能性，預計與越南在地30多名位台商會面，多名市議員也會隨團。

高虹安還說，希望各界正面樂觀看待此次考察，並非縣市首長考察出國，就是如同議員所說的在玩樂，其實並沒有，除了關心基層義消，也會安排招商引資等行程。

新竹市消防局長李世恭表示，此次考察為新竹市義消榮獲全國義消體技能交流活動亞軍的獎勵案，援往例由消防局邀請市長一同至考察地點給予選手鼓勵，表示對義消夥伴的重視。此次行程為22日至27日，市長於慰勉行程結束後，將於25日提前返國。