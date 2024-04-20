桃園頻傳停電…王耀庭請辭 張善政：這不是一個台電總經理可解決的問題

近日停電事件頻傳，桃園受影響戶數破萬，台電成眾矢之的，各界批評聲音不斷，台電總經理王耀庭今天請辭負責；桃園市長張善政表示，這不是一個台電總經理可以解決的問題，也不該只讓台電承擔。

近日各地頻傳無預警停電，桃園市新屋區今天上午10時也發生同樣狀況，影響榔里、望間里、康榔里、社子里、東明里、大坡里等地991戶民宅及工廠；台電檢查是饋線跳脫造成停電，迅速以遙控方式排除狀況，但仍有民眾抱怨。由於停電事件在桃園、中壢、大園、龍潭、平鎮和新屋等地接連發生，也有人揶揄「桃園實施分區供電」。

由於停電事件頻傳，台電總經理王耀庭今天請辭，傳經濟部長王美花與台電董事長曾文生都持續慰留。

張善政則表示，國家整體能源政策走向錯誤的道路，根本不是一個台電總經理可以解決的問題，也不該只讓台電承擔。他要再次呼籲未來的新內閣，以開闊心胸檢討能源政策，三天兩頭的無預警停電，不應該成為新政府給人民的見面禮。然而，呼籲言猶在耳，今天上午新屋又發生近千戶無預警停電，經濟部若一再堅持沒有缺電，只會讓人民更加反感。