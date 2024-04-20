聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗客家桐花婚禮邁入第19年 36對佳偶今日締結良緣
苗栗客家桐花婚禮上午桐花盛開的三義西湖渡假村舉行，縣長鍾東錦、陳美琦夫婦以主婚人身分，和與會的新郎、新娘親友共同見證36對新人在此浪漫時節完成終身大事，也獻上祝福，願新人相濡以沫、鍾愛一生。
苗栗著名的桐花婚禮今年邁入第19年，迄今促成1358對佳偶完婚，36對新人除了穿西式婚紗，也有穿著傳統禮服、原住民族服飾進場，由迎親陣頭開道走紅地毯，接受各方祝福，會場提供多處拍照打卡場地讓新人合影，不少新人都很有默契擺好各種姿勢，留下甜蜜的一對身影。
今年36對新人還出現吳姿穎、吳怡樺「姐妹檔」，兩人都與另一半相約在苗栗參加桐花婚禮，營造雙喜臨門的美好氛圍；姐姐吳姿穎與另一半傅聖棋都是職業軍人，同在空軍服務，上午新郎倌還特別穿上軍裝，顯得特別師氣。妹妹吳怡樺是老師，在一次偶然間，與從事警職的廖國榮在國小進行犯罪預防宣導時有了情感的交集，也成就美好姻緣。
今年婚禮以「攜手桐心，花開並蒂」為主題，目前正是桐花盛開的時節，許多遊客湧入，開心見證36對佳偶成婚的浪漫時刻。婚禮過程也安排不少客家傳統婚禮習俗，增添喜慶，縣府還安排新人互戴婚戒、互吻99秒，共同許下愛的誓言等儀式，場面溫馨。
縣府團隊在鍾東錦帶領下，各局處首長到場觀禮，立法院副院長江啟臣專程來參與盛會，苗栗地方法院院長王漢章也為新人福證。鍾東錦指出，少子化已成國安議題，鼓勵年輕人要「勇敢談戀愛」成為佳偶，今年桐花婚禮有別以往，先前安排「苗栗單身聯誼小旅行」邀請到3對伴郎、伴娘出席帶領新人進場，營造亮點，期盼參與聯誼的青年男女有機會進一步認識，甚至譜出戀情，找到屬於自己的幸福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言