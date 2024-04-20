苗栗客家桐花婚禮邁入第19年 36對佳偶今日締結良緣

苗栗客家桐花婚禮上午桐花盛開的三義西湖渡假村舉行，縣長鍾東錦、陳美琦夫婦以主婚人身分，和與會的新郎、新娘親友共同見證36對新人在此浪漫時節完成終身大事，也獻上祝福，願新人相濡以沫、鍾愛一生。

苗栗著名的桐花婚禮今年邁入第19年，迄今促成1358對佳偶完婚，36對新人除了穿西式婚紗，也有穿著傳統禮服、原住民族服飾進場，由迎親陣頭開道走紅地毯，接受各方祝福，會場提供多處拍照打卡場地讓新人合影，不少新人都很有默契擺好各種姿勢，留下甜蜜的一對身影。

今年36對新人還出現吳姿穎、吳怡樺「姐妹檔」，兩人都與另一半相約在苗栗參加桐花婚禮，營造雙喜臨門的美好氛圍；姐姐吳姿穎與另一半傅聖棋都是職業軍人，同在空軍服務，上午新郎倌還特別穿上軍裝，顯得特別師氣。妹妹吳怡樺是老師，在一次偶然間，與從事警職的廖國榮在國小進行犯罪預防宣導時有了情感的交集，也成就美好姻緣。

今年婚禮以「攜手桐心，花開並蒂」為主題，目前正是桐花盛開的時節，許多遊客湧入，開心見證36對佳偶成婚的浪漫時刻。婚禮過程也安排不少客家傳統婚禮習俗，增添喜慶，縣府還安排新人互戴婚戒、互吻99秒，共同許下愛的誓言等儀式，場面溫馨。