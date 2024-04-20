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竹市共享機車 民代促規範營運

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市近日已可租借到Gogoro共享機車，也有其他業者詢問相關試辦計畫。記者張裕珍／攝影
新竹市近日已可租借到Gogoro共享機車，也有其他業者詢問相關試辦計畫。記者張裕珍／攝影

新竹縣市近日同步迎來共享機車上路，由台積電、Gogoro攜手投入300輛GoShare共享機車已可在大新竹地區租借，吸引民眾試乘體驗。不過，目前新竹市尚未訂定共享運具經營業管理自治條例，民代要求市府加速擬定規範共享運具營運模式，且有罰則，也希望擴大營運範圍、加強停車配套，民眾使用共享運具更方便。

新竹市交通處表示，4月1日公告共享機車試辦計畫廣邀共享運具業者投入竹市，市府初期試辦以500輛為上限，並滾動檢視配套、蒐集回饋意見，試辦期過後，將參考其他縣市經驗並因地制宜，訂定符合新竹市需求的共享運具經營管理自治條例。

新竹市議員劉崇顯樂見共享機車平台作為代步新選擇，但他也認為市府應未雨綢繆，增加停車收費的配套，並比照外縣市擬定相關自治條例，如一定時限內調度車輛，讓營運模式更加完善。

市議員吳旭豐也在議會提案，要求市府擬定共享運具經營業管理自治條例，要規範營運車輛數量、形式、投保等，保障使用者權益。目前也發現GoShare只在東區、北區營運，熱鬧的香山區三姓橋一帶無車可租，「不應該差別待遇」，要擴大營運範圍。

交通處也表示，GoShare核定營運300輛後，也已有其他共享運具業者來電洽詢，待業者提出申請後，市府會積極協助並加速核定。

使用者 新竹 議員

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