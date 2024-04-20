參拜伯公祈福 苗栗桐花祭開幕

各地桐花陸續綻放，也迎來桐花如落雪紛飛的浪漫景致，行政院客委會昨天在苗栗縣公館鄉北河村劉屋伯公辦祈福儀式，宣告今年桐花祭登場；客委會表示，今年桐花祭以「行入青山，相遇蓬白」為主題，由客委會與全台14縣市共同辦理，以「敬土地、賞桐花、遊客庄」3大慶典核心安排特色活動，讓桐花祭成為具永續價值的全民新祭典。

客委會主委楊長鎮和苗栗縣長鍾東錦等人昨天以「桐花」祭獻，會場安排南河國小學生客家八音團演奏，在祭儀當中宣告桐花祭開幕。

客委會表示，桐花祭藉由伯公信仰，傳遞順應自然的「祈花」、集結山林教育與體驗的「尋花」、置入文化地景與地方社區及藝文能量的「花聚」，還有帶動客庄產業經濟的「花果」，希望在不同時序與空間，重新找回人與環境的連結，認同地方文化。另外，桐花祭也將持續整合客庄信仰、步道與社區經濟產業鏈，塑造落地且永續發展的節慶品牌。

除客委會推出的桐花祭活動，苗栗縣政府今天也推桐花婚禮，同時也與5個鄉鎮市推出賞桐活動，邀民眾來苗栗漫步山林「遶山花」，體驗客庄好風情。