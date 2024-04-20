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尖石鄉道燒垃圾 險釀火燒山
新竹縣尖石鄉實施事業垃圾處理費隨袋徵收引發旅宿業者強烈反彈，日前才到縣府拉布條抗議要求降價，反映可能有不肖人士為了省錢亂燒垃圾，未料前天應驗，險釀火燒山。尖石鄉公所痛斥不肖人士以危害部落安全，已報案由警方追究相關刑責。
尖石鄉長曾國大痛批如此隨意棄置垃圾焚燒的方式，不僅傷害尖石寶貴的自然生態，更危害部落人身財產安全，不論是不是不肖業者以如此方式表達不滿，尖石鄉所有人都有責共同維護家園，尖石需要永續發展，不應該只為眼前利益，傷害後代子孫賴以生存的環境。
尖石鄉2月起開始實施事業垃圾處理費隨袋徵收，每大袋收費48元，有旅宿業者批評一個月成本就高達9千多元，實在吃不消。
尖石鄉清潔隊長高燕玲表示，部落居民前天凌晨通報尖石後山泰崗部落往鎮西堡的竹60線鄉道上出現垃圾焚燒，現場黑煙濃濃、燒得一片焦黑，就連樹木都遭殃，若非白天一場及時雨配合消防人員灌救，差點就釀成不可收拾的火燒山，讓居民十分恐慌。
高燕玲指出，疑似是不肖人士隨意棄置生活垃圾，還刻意在點火前，將路旁的監視器用毛巾覆蓋，意圖讓警方無法追查到是誰放火，不過警方已介入調查，要揪出違法民眾。
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