2025台灣燈會在桃園 議員點出增加經費、缺乏主燈與交通壅塞3難題

2025台灣燈會在桃園，主辦單位桃園市觀光旅遊局今赴議會報告，藍綠議員緊盯籌備進度，同時點出今年桃園燈會總經費增加2千多萬元、缺乏主燈與交通壅塞等問題，要求規畫時就得預做準備：觀旅局長周柏吟表示，已成立台灣燈會辦公室負責籌畫，總規畫案3月底決標，目前正盤點可運用經費。

國民黨議員黃婉如與民進黨議員黃家齊都指今年桃園燈會沒主燈，先後表達「有點落漆」、「很空虛」看法；無黨籍議員于北辰和民進黨議員魏筠質疑後續增加2千多萬元非觀旅局預算，動支其他局處經費，市府應該說清楚；民進黨議員黃崇真則點出明年台灣燈會場地以機捷A19站周邊為主，但周邊空曠腹地有限，停車恐是一大問題。議員鄭淑方、張桂綿和李家興等人則希望燈會除了機捷A19站，其他行政區也要照顧。

對於經費，副市長蘇俊賓表示觀旅局是循往例辦理今年燈會，經費編列也是依循往例，但他補充這種作法確實不一定是對的，會再檢討。

針對明年燈會，周伯吟表示明年生肖是蛇，若以傳統生肖造型呈現，主題不好發揮，中央也希望創新，初步討論會與神話結合，以伏羲、女媧形象為基礎，朝上天神明賜福給民眾方向發揮，屆時會與各行政區合作，讓燈會氣氛在各地點點開花，但主燈設計與故事調性有待中央決定。另外，2025台灣燈會以環保永續為主軸，加上活動會場周邊腹地確實不大，盼民眾多利用機捷，觀旅局也會規畫接駁車。